6 років за обіг наркотиків отримав мешканець Полтавщини

Сьогодні, 09:09 Переглядів: 0

Досудовим розслідуванням 32-річний мешканець Решетилівського району обвинувачувався в тому, що знайшов у лісосмузі дикорослі коноплі, приніс додому, висушив, подрібнив і зберігав як для вживання, так і з метою збуту. Зокрема, за 600 грн він продав зацікавленій особі понад 3,5 г канабісу. Про це повідомляє пресслужба прокуратури.

Під час обшуку на горищі будинку, в якому мешкав чоловік, у літній кухні правоохоронці вилучили паперові згортки з подрібненою речовиною рослинного походження, яка згідно з висновком експерта є особливо небезпечним наркотичним засобом канабісом. Його загальна маса у перерахунку на суху речовину становила майже 13 г. Окрім цього, були виявлені предмети, за допомогою яких зловмисник та інші відвідувачі оселі вживали наркотики.

Вироком Кобеляцького районного суду обвинувачений засуджений за ч. 2 ст. 307 (незаконне придбання, виготовлення, зберігання з метою збуту та збут особливо небезпечних наркотичних засобів), ч. 2 ст. 309 (придбання, виготовлення та зберігання наркотичних засобів без мети збуту особою, яка раніше вчинила злочин, передбачений ч. 2 ст. 307 КК України), ч. 1 ст. 317 (надання приміщення для незаконного вживання наркотичних засобів) КК України на 6 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна, що є його власністю.