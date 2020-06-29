Синє комбо: водій в стані алкогольного сп'яніння потрапив у ДТП

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Громадянин керуючи ВАЗ 2101 не впорався з керування та допустив наїзд на перешкоду

Вчора, 28 червня, близько 23 години патрульні отримали виклик про ДТП на вулиці Саксаганського. Громадянин керуючи ВАЗ 2101 не впорався з керування та допустив наїзд на перешкоду.





В ході встановлення обставин події, при спілкуванні з водієм, поліцейські виявили ознаки алкогольного сп’яніння, а саме: запах алкоголю з порожнини рота, порушення мови та координації рухів.









Огляд на стан сп’яніння у встановленому законом порядку чоловік проходити категорично відмовився.





Інспектори склали на водія протоколи за ч.1 ст. 130 КУпАП ( Керування в стані сп’яніння), ст.124 КУпАП ( Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів, дорожніх споруд та іншого майна) та постанову за ч.3 ст.126 (Керування транспортним засобом особою, стосовно якої встановлено тимчасове обмеження у праві керування) КУпАП.