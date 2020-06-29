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Надзвичайні новини

5 000 рослин конопель зібрали з соняшникового поля Полтавщини

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 478

 

Зразки рослин, що вилучили працівники сектору реагування патрульної поліції спільно з розшуківцями та дільничними офіцерами, спрямували на експертизу

Про «плантацію» з коноплями до поліції повідомили представники однієї з агрофірм району. Працівники підприємства виявили нарковмісні рослини між рядками із соняшником, що росте на орендованій земельній ділянці площею 240 м2. Про це повідомляє пресслужба поліції Кременчука. 


Зразки рослин, що вилучили працівники сектору реагування патрульної поліції спільно з розшуківцями та дільничними офіцерами, спрямували на експертизу. 


За даним фактом незаконного вирощування конопель слідчі Миргородського відділу поліції відкрили кримінальне провадження. Санкція ч. 2 ст. 310 Кримінального кодексу України передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.


На часі поліція встановлює коло осіб, що можуть бути причетними до наркозлочину. 


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Автор: Альона Душенко
Теги:
компанія «Інтера Люкс»
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