7 років ув'язнення отримав чоловік, який з ножем напав на подружжя

Сьогодні, 16:35 Переглядів: 734

Жінка заховалася від кавалера-скандаліста в подруги, а той прийшов і порізав усю сім’ю

Крюківський райсуд Кременчука виніс вирок 35-річному Андрію Кліментьєву, який із ножем напав на подружжя. Колегія суддів призначила чоловіку 7 років ув’язнення. Про це стало відомо з Єдиного державного реєстру судових рішень.





Минулого року 22 листопада до поліції Кобеляччини надійшло повідомлення про те, що до приймального відділення Кобеляцької центральної лікарні доставили подружжя з ножовими пораненнями. У нападі підозрювали їх товариша Андрія Кліментьєва. (ч.2 ст. 121 КК України).





Згідно з матеріалами справи, напередодні, 21 листопада Кліментьєву зателефонувала його співмешканка й сказала, що прийшла в гості до його друзів. Після роботи він також пішов до подружжя в гості, де випивали вчотирьох. Потім обвинувачений почав сваритися зі своєю співмешканкою.









Подружжя, щоб припинити сварку, вигнали зі свого дому Кліментьєва, а його співмешканка залишилася у них ночувати. Вранці чоловік з ножем прийшов до будинку, щоб забрати співмешканку додому. Коли власник будинку відкрив двері, то зловмисник вдарив його ножем у груди. На шум у коридор вибігла власниця й також отримала удар ножем. Співмешканка обвинуваченого знаходилася в одній з кімнат та залишилася неушкодженою.





Коли обвинувачений зрозумів, що наробив то викликав швидку. У суді чоловік визнав свою вину повністю, але сказав, що не хотів заподіяти їм шкоди.





Колегія суддів Крюківського райсуду Кременчука призначила Кліментьєву 7 років ув’язнення. Наразі обвинувачений оскаржує вирок в Полтавському апеляційному суді — засідання призначене на 9 вересня 2020 року.