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З Сухого Кагамлика дістали тіло чоловіка, який вчора зник

Сьогодні, 16:09 Переглядів: 0

 

Тіло дістали працівники "Кременчук Аква-Сервіс"

Сьогодні, 28 червня, о 10.30 працівники КП "Кременчук Аква-Сервіс" з річки Сухий Кагамлик дістали тіло чоловіка, який вчора купався в річці. 


У Сухому Кагамлику під Кременчуком зник чоловік


Нагадаємо, вчора о 19.27 надійшов виклик від місцевих мешканців, про те що на території Кременчуцького району в с. Нова Знамянка ймовірно потонув 42-річний громадянин. Того ж вечора працівники КП "Кременчук Аква-Сервіс" обстежили акваторію річки, де ймовірно потонув чоловік, але тіло не знайшли. Пошуки відновили наступного дня й майже через 1,5 години знайшли тіло чоловіка. 


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Автор: Альона Душенко
Теги: Сухой Кагамлык утонул
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