All inclusive жив: что предлагает Турция, Египет и Европа

Сьогодні, 15:03 Переглядів: 378

Коронавирус «сделал нервы» всей туристической отрасли: долгое время было непонятно, что вообще «светит» в летнем сезоне-2020. С июня авиа и отели начали оживать. А родные украинскому сердцу Турция и Египет открываются с первого июля: запланированы ежедневные чартеры. Именно туда летит 70% украинских туристов. Из хороших новостей – никаких справок об отсутствии коронавируса эти две страны не требуют. И сидеть на пляже в масках тоже не придется. Но весь путь, который туристы проходят от перелета до отдыха в отеле, будет с соблюдением так называемых «антивирусных протоколов». Правда, Египет попал в "красную зону" по коронавирусу. По правилам, туристы должны по прилету в Украину отсидеть 14 дней дома с приложением "Дій вдома". Разьяснений пока нет, отмечают турменеджеры.





Для гостей открыты далеко не все отели. Чтобы иметь право принимать туристов, отель должен получить сертификат здоровья.





– Для этого отель должен соответствовать более чем 138 требованиям, – директор филиала туристической компании «Поехали с нами». - В эти требования входит расстояние между шезлонгами, столиками на террасах, обработка лежаков и многое другое.





Отели не будут загоняться на все 100%. Например, в Египте с конца мая разрешили отелям работать на 25% от общей загрузки, а с июня – на 50%, чтобы было место для дистанцирования.





До недавнего времени сами отельеры не знали, как теперь будет выглядеть питание в системе «all inclusive». Предполагалось, что шведские столы уйдут в небытие и всю еду официанты будут подавать по ресторанной карте. Но в итоге все оставили практически как прежде.





– Единственное отличие - еду будут накладывать в тарелки официанты, а не туристы. Так всегда было в дорогих отелях: это признак высокого сервиса, – говорит директор агентства «Баттерфляй».



Персонал должен носить маски и перчатки, а вот отдыхающим можно позабыть на время отдыха об этом: только на ресепшн. Также из новации социальное дистанцирование на пляже: расстояние между лежаками 1,5 метра. Пляжные полотенца принесут в номер. СПА, фитнес-центры работать не будут. Детские мини-клубы – только на воздухе. Скорее всего, будет использоваться одноразовая посуда.





– Безусловно, заграничный отдых изменился. Только время покажет, как он будет выглядеть в будущем. Отельеры стараются создать максимально благоприятные условия. Они понимают, что если их первые клиенты будут недовольны, остаток сезона будет окончательно испорчен.









Европа: куда можно поехать



С Европой пока все грустно: список стран совсем небольшой, но все течет и меняется с каждым днем. На сегодняшний день Албания, Греция, Хорватия и Кипр не требуют от туристов справки об отсутствии коронавируса. Черногория открыта для туристов, но нужна справка.

Если хочется отправиться в путешествие в страну, которая требует такую справку, ее можно получить в частных лабораториях. Как отмечают в турагентствах, в Кременчуге стоимость теста от 150 грн до 650 грн в зависимости от лаборатории и развернутости анализа.





Результаты готовы на следующий день. Это важно: для пересечения границы справка должна быть свежей: не более 48 часов.





– Туристам проще выбрать страну, где не требуется справка об отсутствии Covid19, чем ехать туда, где она необходима. Поэтому сейчас больше бронируем Албанию, чем Черногорию или Хорватию, – отмечают в агентстве «Баттерфляй».





Стоимость отдыха самая приятная в Албании – 500 евро в трехзведочном отеле с завтраком. В Хорватии и Греции – 750 евро. В Болгарию, если отправиться автобусом, стоимость около 400 евро. Сами турагентства говорят, что это дешевле, чем отдых в Украине: сперва даже хотели продавать путевки по Украине, но потом махнули рукой: необоснованные цены при низком сервисе.





Сколько стоит берег заморский





Цены на отдых этого года держатся приблизительно на уровне прошлого года и даже ниже. Например, слетать в Турцию – 450 евро на неделю в отель 4-звезды. Хотя горящих путевок и мега дешёвых цен пока ждать не стоит. Но много выгодных предложений от отелей, которые борются за туриста и стараются его привлечь.





– У туроператоров много акций. Есть отели, которые всегда стоили на порядок дороже. Сейчас их продают по очень привлекательной цене, – говорит Алена Овчарова. – Например, очень хорошая «пятерка» Турции стоит 1100 долларов на двоих за неделю проживания. Обычно ее стоимость 1800 долларов. Кроме того, туроператоры сейчас сделали очень лояльные условия. Например, чтобы приобрести тур, можно внести всего 5-10% от стоимости. Все остальное оплатить за 7-14 дней до вылета.



Есть ли спрос на заграничные туры? Турменеджеры отвечают, что он не такой активный, как обычно, но желающие есть.





– Туры покупают довольно активно. Люди устали от карантина, хотят отдохнуть. Но как будут заполняться чартеры, пока непонятно. Посмотрим, какие из них соберутся на заявленные рейсы, – отмечает Татьяна.





– Туристы разделились на три категории. Первая отказывается от поездки в этом сезоне по своим причинам. Вторая готова лететь первым же рейсом, – говорит Алена Овчарова. – Третья планирует отдых по Украине и не собирается в этом году выезжать за границу. Из того, что мы сейчас видим – самолёты очень хорошо заполняюся. Люди соскучились и хотят отдохнуть. Конечно, кого-то оттолкнула ситуация с вирусом, но это максимум 5%. Остальные готовы ехать, если бюджет позволяет. Ведь не стоит забывать о том, что многие долгое время сидели без работы.









Аэропорт: без провожающих и в масках







Прибыть в аэропорт теперь рекомендуют за 3 часа до вылета, а не за 2 часа. Процедура может быть более длительной, потому как очереди в аэропорту будут продвигаться медленнее из-за социального дистанцирования.



Войти в аэропорт можно только при наличии билета на самолет. То есть провожающим и встречающим придется ждать за пределами здания. Исключение – люди, которые не могут передвигаться без посторонней помощи, и дети.



Обязательное ношение масок. Ими нужно запастись из расчёта одна маска на 2 часа.



Самолёты летят с полной загрузкой: от идеи рассаживать пассажиров через одно место отказались. Но на протяжении полёта все пассажиры старше 6 лет должны быть в масках.





Путевки, которые «съел» Covid19



Многие строили планы на майские и начало лета, забронировав заранее тур на берег турецкий или в другую тёплую страну. Но все пропало из-за коронавируса. Но туроператоры предложили туристам перенести забронированные туры на другие даты, включая 2021 год: вернуть средства за оплаченный тур проблематично.





– Не все могут взять дополнительные отпуска: кто-то пошел в отпуск во время карантина и у него больше нет возможности поехать на отдых, – говорит Татьяна. - Многие перенесли туры, забронированные на май-июнь, на сентябрь-октябрь с сохранением стоимости. Даже если туры на выбранные даты были дороже, туроператоры переносили их с сохранением изначально заявленной стоимости. Туроператоры предложили очень гибкие условия для переноса приобретённых ранее туров. Можно поменять не только даты, но и отель, страну пребывания. Туристы, которые опасаются коронавируса и не хотят путешествовать в этому году, могли перенести дату тура на 2021 год.





– У нас есть случаи, когда оформлены все документы на аннуляцию тура, и мы ждём вместе с клиентами возврата денег по некоторым путёвкам. Но в основном все переносили бронирование на более поздние даты, – отмечает Алена Овчарова.













Самостоятельный туризм: куда летим



Регулярные рейсы возобновили из Украины 15 июня. Достаточно посмотреть цены, чтобы увидеть, что это просто праздник какой-то: авиаперевозчики предлагают в июле перелеты за 300-500 грн из Украины. Большинство таких дешёвых рейсов от Ryanair. Компания планирует возобновить половину своих украинских маршрутов: их будет более 20. Но прежде чем взять дешёвый билет, стоит почитать правила принимающей страны: Ведь не хочется угодить на пару недель в обсервацию. На букинге полно жилья. Например, в Афинах не заполнено почти 80% жилья на июль. Интересно, что хостелы тоже собираются принимать гостей: нам предложили поселиться в Афинах за 8 евро в шестиместном номере. А вот на Кипре, в Пафосе, уже забронировано 80% жилья на конец июля. Хостелы тоже работают.













Что делать, если на градуснике +38





На входе в аэропорт всем измеряют температуру. Если она выше 38 или визуально присутствуют симптомы лихорадки, кашля, это плохие вести. Могут не пустить в аэропорт. От поездки придется отказаться. Как отметили в турагентстве «Поехали с нами!», в таких случаях туристу вернут средства или перебронируют путевку на другую дату:





- Многие страховые компании сделали расширенные условия туристических страховок. Они включают в себя проведение теста на коронавирус, лечение и даже обратные билеты домой.



То есть по такой страховке для туриста, которого «поймали» с высокой температурой и подтвердили Covid, все будет бесплатно: обсервация, лечение, обратные билеты. Однако нужно читать условия страховки. Она уже включена в турпакет. Но что конкретно она предусматривает и покрывает, нужно разбираться в каждом отдельном случае.













7 ночей отдыха, на 2 взрослых, вылет из Борисполя Турция июль 4* от 448 евро, 5* от 679 евро

август 4* от 627 евро, 5* от 817 евро

сентябрь 4* от 556 евро, 5* от 679 евро Египет июль 4* от 539 дол, 5* от 606 дол

август 4* от 578 дол, 5* от 646 дол

сентябрь 4* от 709 дол, 5* от 781 дол Албания июль от 498 евро

август-сентябрь от 634 евро









Экзотика уже ждет





Открыто бронирование на так называемые экзотические направления: осенью-зимой туристов ждут Таиланд, Куба, Доминикана, Вьетнам.





– По раннему бронированию стоимость довольно привлекательная: отели делают хорошие скидки, чтобы привлечь туристов. Например, на ноябрь по раннему бронированию хорошая «четвёрка» в Доминикане на all inclusive на 11 ночей на двоих стоит 2700 долларов. Это где-то на 300 долларов дешевле, чем обычно, – отмечают в турагентстве «Баттерфляй».