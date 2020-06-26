All inclusive жив: что предлагает Турция, Египет и Европа

Коронавирус «сделал нервы» всей туристической отрасли: долгое время было непонятно, что вообще «светит» в летнем сезоне-2020. С июня авиа и отели начали оживать. А родные украинскому сердцу Турция и Египет открываются с первого июля: запланированы ежедневные чартеры. Именно туда летит 70% украинских туристов. Из хороших новостей – никаких справок об отсутствии коронавируса эти две страны не требуют. И сидеть на пляже в масках тоже не придется. Но весь путь, который туристы проходят от перелета до отдыха в отеле, будет с соблюдением так называемых «антивирусных протоколов». Правда, Египет попал в "красную зону" по коронавирусу. По правилам, туристы должны по прилету в Украину отсидеть 14 дней дома с приложением "Дій вдома". Разьяснений пока нет, отмечают турменеджеры.
Для гостей открыты далеко не все отели. Чтобы иметь право принимать туристов, отель должен получить сертификат здоровья.
Отели не будут загоняться на все 100%. Например, в Египте с конца мая разрешили отелям работать на 25% от общей загрузки, а с июня – на 50%, чтобы было место для дистанцирования.
До недавнего времени сами отельеры не знали, как теперь будет выглядеть питание в системе «all inclusive». Предполагалось, что шведские столы уйдут в небытие и всю еду официанты будут подавать по ресторанной карте. Но в итоге все оставили практически как прежде.
Персонал должен носить маски и перчатки, а вот отдыхающим можно позабыть на время отдыха об этом: только на ресепшн. Также из новации социальное дистанцирование на пляже: расстояние между лежаками 1,5 метра. Пляжные полотенца принесут в номер. СПА, фитнес-центры работать не будут. Детские мини-клубы – только на воздухе. Скорее всего, будет использоваться одноразовая посуда.
С Европой пока все грустно: список стран совсем небольшой, но все течет и меняется с каждым днем. На сегодняшний день Албания, Греция, Хорватия и Кипр не требуют от туристов справки об отсутствии коронавируса. Черногория открыта для туристов, но нужна справка.
Если хочется отправиться в путешествие в страну, которая требует такую справку, ее можно получить в частных лабораториях. Как отмечают в турагентствах, в Кременчуге стоимость теста от 150 грн до 650 грн в зависимости от лаборатории и развернутости анализа.
Результаты готовы на следующий день. Это важно: для пересечения границы справка должна быть свежей: не более 48 часов.
Стоимость отдыха самая приятная в Албании – 500 евро в трехзведочном отеле с завтраком. В Хорватии и Греции – 750 евро. В Болгарию, если отправиться автобусом, стоимость около 400 евро. Сами турагентства говорят, что это дешевле, чем отдых в Украине: сперва даже хотели продавать путевки по Украине, но потом махнули рукой: необоснованные цены при низком сервисе.
Цены на отдых этого года держатся приблизительно на уровне прошлого года и даже ниже. Например, слетать в Турцию – 450 евро на неделю в отель 4-звезды. Хотя горящих путевок и мега дешёвых цен пока ждать не стоит. Но много выгодных предложений от отелей, которые борются за туриста и стараются его привлечь.
Есть ли спрос на заграничные туры? Турменеджеры отвечают, что он не такой активный, как обычно, но желающие есть.
Прибыть в аэропорт теперь рекомендуют за 3 часа до вылета, а не за 2 часа. Процедура может быть более длительной, потому как очереди в аэропорту будут продвигаться медленнее из-за социального дистанцирования.
Войти в аэропорт можно только при наличии билета на самолет. То есть провожающим и встречающим придется ждать за пределами здания. Исключение – люди, которые не могут передвигаться без посторонней помощи, и дети.
Обязательное ношение масок. Ими нужно запастись из расчёта одна маска на 2 часа.
Самолёты летят с полной загрузкой: от идеи рассаживать пассажиров через одно место отказались. Но на протяжении полёта все пассажиры старше 6 лет должны быть в масках.
Многие строили планы на майские и начало лета, забронировав заранее тур на берег турецкий или в другую тёплую страну. Но все пропало из-за коронавируса. Но туроператоры предложили туристам перенести забронированные туры на другие даты, включая 2021 год: вернуть средства за оплаченный тур проблематично.
Регулярные рейсы возобновили из Украины 15 июня. Достаточно посмотреть цены, чтобы увидеть, что это просто праздник какой-то: авиаперевозчики предлагают в июле перелеты за 300-500 грн из Украины. Большинство таких дешёвых рейсов от Ryanair. Компания планирует возобновить половину своих украинских маршрутов: их будет более 20. Но прежде чем взять дешёвый билет, стоит почитать правила принимающей страны: Ведь не хочется угодить на пару недель в обсервацию. На букинге полно жилья. Например, в Афинах не заполнено почти 80% жилья на июль. Интересно, что хостелы тоже собираются принимать гостей: нам предложили поселиться в Афинах за 8 евро в шестиместном номере. А вот на Кипре, в Пафосе, уже забронировано 80% жилья на конец июля. Хостелы тоже работают.
На входе в аэропорт всем измеряют температуру. Если она выше 38 или визуально присутствуют симптомы лихорадки, кашля, это плохие вести. Могут не пустить в аэропорт. От поездки придется отказаться. Как отметили в турагентстве «Поехали с нами!», в таких случаях туристу вернут средства или перебронируют путевку на другую дату:
То есть по такой страховке для туриста, которого «поймали» с высокой температурой и подтвердили Covid, все будет бесплатно: обсервация, лечение, обратные билеты. Однако нужно читать условия страховки. Она уже включена в турпакет. Но что конкретно она предусматривает и покрывает, нужно разбираться в каждом отдельном случае.
Открыто бронирование на так называемые экзотические направления: осенью-зимой туристов ждут Таиланд, Куба, Доминикана, Вьетнам.