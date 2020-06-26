Що робити, якщо дитина проковтнула сторонній предмет - поради медика з Кременчука

Сьогодні, 14:00 Переглядів: 591

Медик Кременчуцької міської дитячої лікарні Ярослава Олексієнко розповіла "Телеграфу", що робити, якщо ваша дитина проковтнула сторонній предмет.





- Деталі від іграшок, монети, булавки, батарейки, сережки чи ланцюжки — це далеко не весь список речей, які люблять пробувати діти на смак. Період до 2 років у дітей називають ще оральним, коли дитина будь-який новий предмет обов'язково повинна скуштувати на смак. Здавалося спробувала, лизнула монетку, не смачна і викинь. Але ні, іноді діти ковтають предмети, від ефекту несподіванки. Малюк пропав з поля зору мами, вона заходить в кімнату бачить розкидані монети, ґудзики і починає панікувати, а іноді кричати, а дитина яка вже поклала ґудзик в рот від ефекту несподіванки проковтує його ненароком. - розповіла медик.





Що ковтають діти та чим це небезпечно?





Кнопкоподібні літієві батарейки





Вони широко використовуються як елементи живлення у багатьох предметах побуту та іграшках. Потрапляючи до травного тракту, батарейка за короткий проміжок часу нагрівається до температури понад 100 градусів. Через це з неї витікає електроліт, що призводить до тяжких опіків та виразок слизових оболонок.





Дитячі конструктори, які часто містять багато маленьких високопотужних магнітів





Органи (шлунок, кишківник), які знаходяться між магнітами, зазнають дії високого тиску — внаслідок притягання магнітів один до одного. Після чого виникає порушення кровопостачання в цій зоні, некроз стінки або кишкова непрохідність. В такому випадку дитина потребуватиме складної операції.





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Коли такі кульки потрапляють у шлунок, вони можуть значно збільшуватися в об’ємі і призводити до кишкової непрохідності. Таку ж небезпеку становлять всі суперпоглинаючі об’єкти, які швидко розбухають у воді.





Прояви проковтування стороннього тіла у дитини залежать від його розташування





Стороннє тіло в стравоході може викликати слинотечу, біль за грудиною, неможливість ковтнути навіть рідину. В шлунку чи кишківнику — як правило, безсимптомні. При вдиханні стороннього тіла в дихальні шляхи можливе утруднене дихання, кашель. Інколи таких дітей безуспішно довго лікують від бронхіту.





Як вберегти дитину від ковтання сторонніх предметів





Звертайте увагу на вікові обмеження — не давайте маленьким дітям ті іграшки, які не передбачені для їхнього віку. Іграшки для дітей старшого віку можуть містити дрібні деталі.

Не залишайте дрібні речі у зоні доступності дитини. Зберігайте гроші в гаманцях, батарейки у шухлядах, а прикраси у шкатулках. Все це не менш важливо, ніж постійно прибирати вдома і ховати від дітей ліки.

Не використовуйте предмети побуту (пульт від телевізора, годинники, електронні ваги, тощо) для забавки чи відволікання дітей.

Якщо діти зовсім маленькі, постарайтесь не купувати додому нічого, що має маленькі магніти та іграшки, для роботи яких потрібні маленькі батарейки.

Якщо маєте кількох дітей, спробуйте пояснити старшим, які предмети небезпечно давати малюкам. Запропонуйте відразу ховати такі речі.





Якщо припускаєте, що дитина проковтнула сторонній предмет, у будь-якому випадку проконсультуйтеся з лікарем для вирішення подальшої тактики.





Але якщо з’являються кашель, постійне слиновиділення, проблеми з ковтанням, нудота, біль у грудях, у животі, проблеми з тим, щоб піти в туалет, кров у виділеннях або дитині важко дихати — потрібно терміново звернутися по медичну допомогу.

Будьте уважні, обираючи іграшки для дитини, ретельно ховайте небезпечні предмети та зберігайте дріб'язок в недоступних місцях.