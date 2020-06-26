Що робити, якщо дитина проковтнула сторонній предмет - поради медика з Кременчука

Медик Кременчуцької міської дитячої лікарні Ярослава Олексієнко розповіла "Телеграфу", що робити, якщо ваша дитина проковтнула сторонній предмет.
Кнопкоподібні літієві батарейки
Вони широко використовуються як елементи живлення у багатьох предметах побуту та іграшках. Потрапляючи до травного тракту, батарейка за короткий проміжок часу нагрівається до температури понад 100 градусів. Через це з неї витікає електроліт, що призводить до тяжких опіків та виразок слизових оболонок.
Дитячі конструктори, які часто містять багато маленьких високопотужних магнітів
Органи (шлунок, кишківник), які знаходяться між магнітами, зазнають дії високого тиску — внаслідок притягання магнітів один до одного. Після чого виникає порушення кровопостачання в цій зоні, некроз стінки або кишкова непрохідність. В такому випадку дитина потребуватиме складної операції.
Популярні сьогодні гідрогелеві кульки, які широко використовуються для інтер’єру, прикрас для рослин
Коли такі кульки потрапляють у шлунок, вони можуть значно збільшуватися в об’ємі і призводити до кишкової непрохідності. Таку ж небезпеку становлять всі суперпоглинаючі об’єкти, які швидко розбухають у воді.
Прояви проковтування стороннього тіла у дитини залежать від його розташування
Стороннє тіло в стравоході може викликати слинотечу, біль за грудиною, неможливість ковтнути навіть рідину. В шлунку чи кишківнику — як правило, безсимптомні. При вдиханні стороннього тіла в дихальні шляхи можливе утруднене дихання, кашель. Інколи таких дітей безуспішно довго лікують від бронхіту.
Якщо припускаєте, що дитина проковтнула сторонній предмет, у будь-якому випадку проконсультуйтеся з лікарем для вирішення подальшої тактики.
Але якщо з’являються кашель, постійне слиновиділення, проблеми з ковтанням, нудота, біль у грудях, у животі, проблеми з тим, щоб піти в туалет, кров у виділеннях або дитині важко дихати — потрібно терміново звернутися по медичну допомогу.
Будьте уважні, обираючи іграшки для дитини, ретельно ховайте небезпечні предмети та зберігайте дріб'язок в недоступних місцях.