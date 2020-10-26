Змагання з армрестлігу «Energy cup 2020» виявили сильніших

На стадіоні СК «Нафтохімік», 26 жовтня, відбувся відкритий регіональний турнір «ENERGY CUP 2020» з армрестлінгу серед аматорів в абсолютній ваговій категорії.
8 учасників випробовували свої сили у гарячих поєдинках турніру. Серед яких:
Змагання вийшли цікавими, конкурентними та вкрай видовищними. Інтрига зберігалася до самого кінця.
1 місце: Облога Артур (СК Чемпіон)
2 місце: Савосько Богдан (СК Нафтохімік)
3 місце: Лю В’ячеслав (СК Тонус)
1 місце: Облога Артур. (СК Чемпіон)
2 місце: Горбунов Ростислав (СК Титан)
3 місце: Кукленко Андрій (СК Нафтохімік)