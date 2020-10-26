Змагання з армрестлігу «Energy cup 2020» виявили сильніших

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 422

Змагання відбулися серед спортсменів, які представляють 5 клубів та займаться самостійно

На стадіоні СК «Нафтохімік», 26 жовтня, відбувся відкритий регіональний турнір «ENERGY CUP 2020» з армрестлінгу серед аматорів в абсолютній ваговій категорії.





8 учасників випробовували свої сили у гарячих поєдинках турніру. Серед яких:

спортивний клуб «Нафтохімік» представляли Савосько Богдан, Лукаш Ілля та Кукленко Андрій;

спортивний клуб «Чемпіон» представляв Облога Артур;

від спортивного клубу «Титан» виступив Горбунов Растислав;

Лю В’ячеслав представив спортивний клуб «Тонус»;

а також Гаврилюк Денис та Гурба Владислав, які займаються самостійно.





Змагання вийшли цікавими, конкурентними та вкрай видовищними. Інтрига зберігалася до самого кінця.





Результати турніру «ENERGY CUP 2020»:





На праву руку:

1 місце: Облога Артур (СК Чемпіон)

2 місце: Савосько Богдан (СК Нафтохімік)

3 місце: Лю В’ячеслав (СК Тонус)





На ліву руку:

1 місце: Облога Артур. (СК Чемпіон)

2 місце: Горбунов Ростислав (СК Титан)

3 місце: Кукленко Андрій (СК Нафтохімік)