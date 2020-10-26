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Кременчук, Спорт, Кременчуг

Змагання з армрестлігу «Energy cup 2020» виявили сильніших

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 422

 

Змагання відбулися серед спортсменів, які представляють 5 клубів та займаться самостійно 

На стадіоні СК «Нафтохімік», 26 жовтня, відбувся відкритий регіональний турнір «ENERGY CUP 2020» з армрестлінгу серед аматорів в абсолютній ваговій категорії.


8 учасників випробовували свої сили у гарячих поєдинках турніру. Серед яких:

  • спортивний клуб «Нафтохімік» представляли Савосько Богдан, Лукаш Ілля та Кукленко Андрій;
  • спортивний клуб «Чемпіон» представляв Облога Артур;
  • від спортивного клубу «Титан» виступив Горбунов Растислав;
  • Лю В’ячеслав представив спортивний клуб «Тонус»;
  • а також Гаврилюк Денис та Гурба Владислав, які займаються самостійно.


Змагання вийшли цікавими, конкурентними та вкрай видовищними. Інтрига зберігалася до самого кінця.


Результати турніру «ENERGY CUP 2020»:


На праву руку: 

1 місце: Облога Артур (СК Чемпіон)

2 місце: Савосько Богдан (СК Нафтохімік)

3 місце: Лю В’ячеслав (СК Тонус)


На ліву руку:

1 місце: Облога Артур. (СК Чемпіон)

2 місце: Горбунов Ростислав (СК Титан)

3 місце: Кукленко Андрій (СК Нафтохімік)

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Автор: Альона Душенко Джерело фото: СК "Нафтохімік"
Теги: армспорт армрестлінг
компанія «Інтера Люкс»

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