Covid-19 в Україні/Кременчуці
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Підтверджені:
Україна348924
Кременчук1141
Хворі:
Україна199923
Кременчук664
Одужало:
Україна142537
Кременчук450
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Кременчук27
Кременчук, Коронавірус / Карантин

Вчора у Кременчуці зареєстрували 24 нові випадки COVID-19

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 1 347

 

Два кременчужанина померло

29 жовтня в Кременчуці зареєстровано 24 нові випадки захворювання на коронавірус. За повідомленням пресслужби мерії, захворіли 10 жінок віком від 23 до 71 років та 14 чоловіків віком від 27 до 68 років.


20 пацієнтів перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів, а 4 - лікуються в інфекційних шпиталях. По всіх випадках проводяться епідемічні розслідування. З'ясовується коло контактних.


Одужав 1 пацієнт. На жаль, маємо два випадки смерті.


Всього зареєстровано 1 318 випадків: одужали 571, померли 31.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: коронавірус статистика заболеваемость
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