Вчора у Кременчуці зареєстрували 24 нові випадки COVID-19

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29 жовтня в Кременчуці зареєстровано 24 нові випадки захворювання на коронавірус. За повідомленням пресслужби мерії, захворіли 10 жінок віком від 23 до 71 років та 14 чоловіків віком від 27 до 68 років.





20 пацієнтів перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів, а 4 - лікуються в інфекційних шпиталях. По всіх випадках проводяться епідемічні розслідування. З'ясовується коло контактних.



Одужав 1 пацієнт. На жаль, маємо два випадки смерті.



Всього зареєстровано 1 318 випадків: одужали 571, померли 31.