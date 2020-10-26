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Кременчук, Бізнес/Робота, Деловые новости

КВСЗ в кратчайшие сроки восстановит ДПКр-3, поврежденный вандалами

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 405

Завод выступил с соответствующим заявлением

Крюковский вагонзавод обязуется в сжатые сроки выполнить ремонт дизель-поезда ДПКр-3, который 27 октября на маршруте Черкассы-Смела забросали камнями неизвестные. С таким заявлением КВСЗ выступил сегодня.


- К директору по качеству КВСЗ Тарасу Беценко обратился с письмом и.о. начальника моторвагонного депо Христиновка Одесской железной дороги Д.В. Яценко. Он просит в кратчайший срок сообщить стоимость стеклопакета окна дизель-поезда ДПКр-3 и возможность его замены на предприятии, стоимость восстановления кузова, поврежденного камнем… На заводе есть в наличии стеклопакеты для дизель-поезда. И конечно же предприятие сделает все возможное, чтобы ликвидировать повреждения в ближайшее время, - сказано в сообщении Крюковского вагонзавода.


- Также мы надеемся, что правоохранительные органы найдут злоумышленников, установят их личности и привлекут к ответственности. Тем более, что есть запись с камер видеонаблюдения, которыми укомплектован (как и все поезда КВСЗ) дизель-поезд ДПКр-3, - добавили в пресс-службе предприятия.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: КВСЗ ДПКр-3
компанія «Інтера Люкс»

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