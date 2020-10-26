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Надзвичайні новини

У Кременчуці водій «надув» майже 2 проміле алкоголю

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 376 Коментарів: 2

 

Результат майже у 10 разів перевищував допустиму норму

Майже у 10 разів перевищував допустиму норму вміст алкоголю в організмі керманича, якого зупинили копи. За інформацією патрульної поліції, сьогодні, близько 3.00, на вулиці Театральній поліцейські зупинили автомобіль ЗАЗ Lanos. Водій порушив вимогу дорожнього знаку «Зупинку заборонено».


Під час спілкування інспектори виявили у 34-річного чоловіка ознаки алкогольного сп’яніння. Алкотестер показав результат — 1,99 проміле алкоголю, що майже у 10 разів перевищує допустиму норму.


Патрульні склали на громадянина адмінматеріали: за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп'яніння) та ч. 1 ст. 122 (Не виконання вимог дорожніх знаків) КУпАП.

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Автор: Євгенія Каблучка Джерело фото: Патрульна поліція Кременчука
Теги: пьяный водитель админпротокол
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 2

89
D:
Сьогодні, 15:16

Не понимаю, на что расчитівают пойманные  и реально пьяные водятлы, которые едут на освидетельствование в диспансер?!.. 


1 1
260
Хатаб:
Сьогодні, 15:44

Коли перестанете замальовувати обличчя?


0 0

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