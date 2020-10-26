ДПКр-3 на маршруте Черкассы-Смела гоминиды забросали камнями

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Поезд вышел на маршрут только месяц назад

Неизвестные забросали камнями дизель-поезд ДПКр-3 производства Крюковского вагонзавода, курсирующий на маршруте Черкассы - станция им. Т. Шевченко (Смела). Об этом сегодня утром, 28 октября, сообщил и.о. члена правления «Укрзализныци», директор филиала «Пассажирская компания» Александр Перцовский.









«Таким (на фото) вчера оказался поезд Черкассы - ст. Т. Шевченко - новенький дизель-поезд, который там недавно запустили. Бросали камнями по окнам. Кажется, верным является выражение «не ценим то, за что не платим», - написал Перцовский в Facebook.









Напомним, что дизель-поезд ДПКр-3 с декабря 2019 года обслуживал маршрут Киев - аэропорт Борисполь. С 23 сентября текущего года он был переведен на линию Черкассы-Смела.