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У Горішніх Плавнях померла двоноса кішка Нося

Сьогодні, 07:07 Переглядів: 1 088

 

Пухнастик навіть побував закордоном

У Горішніх Плавнях померла дивовижна кішка Нося, яка мала два носика. Про це повідомляють у групі «Поможем животным вместе».


Кішка навіть встигла побувати в Італії, ще й оцінювачем трикотажних тканин попрацювати. 


У Горішніх Плавнях мешкає дивовижна кішка, яка має два носики
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Автор: Альона Душенко
Теги: кіт Горішні Плавні
компанія «Інтера Люкс»

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