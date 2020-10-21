У Горішніх Плавнях померла двоноса кішка Нося

Сьогодні, 07:07 Переглядів: 1 088

У Горішніх Плавнях померла дивовижна кішка Нося, яка мала два носика. Про це повідомляють у групі «Поможем животным вместе».





Кішка навіть встигла побувати в Італії, ще й оцінювачем трикотажних тканин попрацювати.



