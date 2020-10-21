40 проти 20: у Кременчуці зафіксували більше одужавших ніж захворівших на COVID-19

Вчора, 22:17 Переглядів: 624

Сьогодні, 21 жовтня, у Кременчуці зареєстровано 20 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу. Про це повідомляє пресслужба мерії Кременчука.





Захворіли 9 жінок віком від 22 до 73 років та одинадцять чоловіків віком від 21 до 77 років. Сімнадцять пацієнтів перебуває на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів. Три лікуються в інфекційному шпиталі.



По всіх випадках проводяться епідемічні розслідування. З'ясовується коло контактних.



Одужала 41 особа.



Всього зареєстровано 972 випадки

Одужало 405

Померло 25