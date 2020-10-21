Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 21.10.2020 11:00
Підтверджені:
Україна315826
Кременчук952
Хворі:
Україна177680
Кременчук563
Одужало:
Україна132219
Кременчук364
Померло:
Україна5927
Кременчук25
Кременчук, Коронавірус / Карантин

40 проти 20: у Кременчуці зафіксували більше одужавших ніж захворівших на COVID-19

Вчора, 22:17 Переглядів: 624

Статистика захворювання за середу

Сьогодні, 21 жовтня, у Кременчуці зареєстровано 20 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу. Про це повідомляє пресслужба мерії Кременчука.


Захворіли 9 жінок віком від 22 до 73 років та одинадцять чоловіків віком від 21 до 77 років. Сімнадцять пацієнтів перебуває на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів. Три лікуються в інфекційному шпиталі.


По всіх випадках проводяться епідемічні розслідування. З'ясовується коло контактних.


Одужала 41 особа.


Всього зареєстровано 972 випадки
Одужало 405
Померло 25

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Автор: Альона Душенко
Теги: коронавірус
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