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Сьогодні кременчужани зможуть загадати бажання. Якщо розвидниться

Сьогодні, 19:01 Переглядів: 1 056

 

Однак приглядатися доведеться близько години

У ніч на 22 жовтня кременчужани зможуть спостерігати за зорепадом, адже метеорний потік Оріоніди досягне піку сьогодні ввечері, і місяць буде досить тьмяним, щоб можнабуло побачити падаючі зірки.


Падаючі зорі, які можжна бачити з сьогоднішнього вечора до початку листопада, — це шматочки комети Галлея. Хоча комету не буде видно з Землі, вона залишає за собою слід в Сонячній системі. І щороку в середині жовтня Земля проходить через це поле.



Сузір'я Оріон


Астрономи попереджають, що щоб побачити падаючу зірку, доведеться мінімум годину дивитися на темне небо. Найкращий спосіб побачити метеори — подивитися в бік частини неба, яка трохи вище, ніж сузір'я Оріона. Спостерігачі можуть почати шукати Оріон низько в східному небі незадовго до світанку. Хоча точка походження метеорів розташована в Оріоні, метеори можуть з’являтися далеко від сузір'я.


За словами Білла Кука, керівника Управління з навколишнього середовища метеороїдів NASA, глядачі можуть очікувати близько 10−20 метеорів на годину.


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Автор: Руслана Горгола Відео: Jeff Sullivan Джерело відео: youtube.com
Теги: звездопад
компанія «Інтера Люкс»

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