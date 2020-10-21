Сьогодні кременчужани зможуть загадати бажання. Якщо розвидниться

Сьогодні, 19:01 Переглядів: 1 056

У ніч на 22 жовтня кременчужани зможуть спостерігати за зорепадом, адже метеорний потік Оріоніди досягне піку сьогодні ввечері, і місяць буде досить тьмяним, щоб можнабуло побачити падаючі зірки.





Падаючі зорі, які можжна бачити з сьогоднішнього вечора до початку листопада, — це шматочки комети Галлея. Хоча комету не буде видно з Землі, вона залишає за собою слід в Сонячній системі. І щороку в середині жовтня Земля проходить через це поле.





Сузір'я Оріон





Астрономи попереджають, що щоб побачити падаючу зірку, доведеться мінімум годину дивитися на темне небо. Найкращий спосіб побачити метеори — подивитися в бік частини неба, яка трохи вище, ніж сузір'я Оріона. Спостерігачі можуть почати шукати Оріон низько в східному небі незадовго до світанку. Хоча точка походження метеорів розташована в Оріоні, метеори можуть з’являтися далеко від сузір'я.





За словами Білла Кука, керівника Управління з навколишнього середовища метеороїдів NASA, глядачі можуть очікувати близько 10−20 метеорів на годину.



