Де й о котрій 22 жовтня не буде світла у Кременчуці
Сьогодні, 18:32
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Незручності жителів будуть пов'язані з ремонтом і заміною електроопор
22 жовтня в зв'язку з проведенням співробітниками «Полтаваобленерго» поточних і капітальних ремонтів електрообладнання в Кременчуці, у частини жителів міста можливі перебої з електрикою.
З 8.00 до 17.00 без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:
- вул. Леонова, 108-177
- вул. Залізнична, 19-51
- вул. Чкалова, 140-142
- пров. Сівашський, 2в
- вул. Чорноморська, 15-64
- вул. Гайдамацька, 11-46
- вул. Космонавтів, 39-76
- вул. Кавалерійська, 8-49
- вул. Василя Стуса, 32-64
- пров. Чигиринський, 1-17
- пров. Бородинський 1-21
- пров. Олега Ольжича, 1-32
- пров. Чарівний, 1-34.
Також світла не буде на Власівці за адресами:
- вул. Сонячна, 1-34
- вул. Перемоги, 49-53
- вул. Лісна, 6-26
- вул. Паркова, 1-13
- вул. Інтузіастів, 1-16.