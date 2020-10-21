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Де й о котрій 22 жовтня не буде світла у Кременчуці

Сьогодні, 18:32 Переглядів: 989

 

Незручності жителів будуть пов'язані з ремонтом і заміною електроопор

22 жовтня в зв'язку з проведенням співробітниками «Полтаваобленерго» поточних і капітальних ремонтів електрообладнання в Кременчуці, у частини жителів міста можливі перебої з електрикою.


З 8.00 до 17.00 без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:

  • вул. Леонова, 108-177
  • вул. Залізнична, 19-51
  • вул. Чкалова, 140-142
  • пров. Сівашський, 2в
  • вул. Чорноморська, 15-64
  • вул. Гайдамацька, 11-46
  • вул. Космонавтів, 39-76
  • вул. Кавалерійська, 8-49
  • вул. Василя Стуса, 32-64
  • пров. Чигиринський, 1-17
  • пров. Бородинський 1-21
  • пров. Олега Ольжича, 1-32
  • пров. Чарівний, 1-34.

Також світла не буде на Власівці за адресами:

  • вул. Сонячна, 1-34
  • вул. Перемоги, 49-53
  • вул. Лісна, 6-26
  • вул. Паркова, 1-13
  • вул. Інтузіастів, 1-16.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: Полтаваоблэнерго відключення електроенергії
компанія «Інтера Люкс»

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