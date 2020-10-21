Де й о котрій 22 жовтня не буде світла у Кременчуці

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Незручності жителів будуть пов'язані з ремонтом і заміною електроопор

22 жовтня в зв'язку з проведенням співробітниками «Полтаваобленерго» поточних і капітальних ремонтів електрообладнання в Кременчуці, у частини жителів міста можливі перебої з електрикою.





З 8.00 до 17.00 без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:

вул. Леонова, 108-177

вул. Залізнична, 19-51

вул. Чкалова, 140-142

пров. Сівашський, 2в

вул. Чорноморська, 15-64

вул. Гайдамацька, 11-46

вул. Космонавтів, 39-76

вул. Кавалерійська, 8-49

вул. Василя Стуса, 32-64

пров. Чигиринський, 1-17

пров. Бородинський 1-21

пров. Олега Ольжича, 1-32

пров. Чарівний, 1-34.

Також світла не буде на Власівці за адресами: