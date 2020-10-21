І знову антирекорд: за добу коронавірус виявили у 6 719 українців, на Полтавщині – у 580

У Полтавській області померла 21 людина з коронавірусною інфекцією
В Україні зафіксували 6 719 нових випадків коронавірусної хвороби, на Полтавщині – 580, це антирекорд кількості нових хворих за добу.
За даними МОЗу, станом на 9.00 21 жовтня в Україні 315 826 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 5 927 летальних, 132 219 пацієнтів одужали (за добу – 2 686 пацієнтів). Загалом провели 2 880 105 тестувань методом ПЛР.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 8 644 випадки;
- Волинська область — 11 367 випадків;
- Дніпропетровська область — 11 705 випадків;
- Донецька область — 7 629 випадків;
- Житомирська область — 10 634 випадки;
- Закарпатська область — 12 112 випадків;
- Запорізька область — 6 784 випадки;
- Івано-Франківська область — 17 214 випадків;
- Кіровоградська область — 1 697 випадків;
- м. Київ — 31 869 випадків;
- Київська область — 13 419 випадків;
- Львівська область — 25 702 випадки;
- Луганська область — 2 686 випадків;
- Миколаївська область — 6 256 випадків;
- Одеська область — 19 957 випадків;
- Полтавська область — 6 880 випадків;
- Рівненська область — 16 428 випадків;
- Сумська область — 9 509 випадків;
- Тернопільська область — 17 970 випадків;
- Харківська область — 30 272 випадки;
- Херсонська область — 2 739 випадків;
- Хмельницька область — 11 561 випадок;
- Чернівецька область — 18 314 випадків;
- Черкаська область — 7 314 випадків;
- Чернігівська область — 7 164 випадки.
За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, географія поширення інфекції на Полтавщині така:
- Полтава – 3546 (193 нові випадки),
- Кременчук – 895 (48 нових випадків),
- Полтавський район – 278 (14 нових випадків),
- Миргород – 262 (29 нових випадків),
- Лубни – 162 (25 нових випадків),
- Лохвицький район – 156 (27 нових випадків),
- Горішні Плавні – 128 (9 нових випадків),
- Кременчуцький район – 117 (9 нових випадків),
- Зіньківський район – 110 (25 нових випадків),
- Котелевський район – 91 (18 нових випадків),
- Хорольський район – 91 (13 нових випадків),
- Кобеляцький район – 90 (6 нових випадків),
- Новосанжарський район – 88 (17 нових випадків),
- Шишацький район – 82 (15 нових випадків),
- Диканський район – 77 (13 нових випадків),
- Решетилівський район – 73 (16 нових випадків),
- Миргородський район – 71 (3 нові випадки),
- Лубенський район – 67 (6 нових випадків),
- Глобинський район – 60 (5 нових випадків),
- Гадяч – 53 (6 нових випадків),
- Машівський район – 50 (17 нових випадків),
- Гребінківський район – 49 (7 нових випадків),
- Великобагачанський район – 47 (8 нових випадків),
- Карлівський район – 43 (9 нових випадків),
- Чутівський район – 37 (15 нових випадків),
- Пирятинський район – 35 (6 нових випадків),
- Гадяцький район – 30 (7 нових випадків),
- Козельщинський район – 30 (6 нових випадків),
- Семенівський район – 29 (2 нові випадки),
- Оржицький район – 19 (2 нові випадки),
- Чорнухинський район – 14 (4 нові випадки).
Одужали 2260 жителів області, продовжують лікування 4488 людей, зокрема, 183 дитини. Всього зареєстрували 132 летальні випадки, нових за добу – 21 (Полтава – 14; Миргородський, колишні Великобагачанський, Гадяцький, Гребінківський, Диканський, Козельщинський, Хорольський райони).