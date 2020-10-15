На Полтавщині відкрили Стіну пам’яті полеглих за Україну, яку передали з Києва

Сьогодні, 17:19 Переглядів: 180

У Полтаві до Дня захисника України відкрили Стіну пам’яті полеглих за Україну. Стіну пам’яті відкрили на території філії Національного військово-історичного музею України – Музею важкої бомбардувальної авіації.





Директор Музею важкої бомбардувальної авіації Віктор Дейнега розповів, що Стіна пам’яті була виготовлена за ініціативи працівників Національного військово-історичного музею України у квітні 2016 року за кошти історика Дениса Цуріку й встановлена на стінах Михайлівського Золотоверхого монастиря. У серпні 2020-го виготовили нову розширену Стіну пам’яті для встановлення в Києві. Попередню за ініціативи директора Національного військово-історичного музею України Андрія Іллєнка передали у філію музею в Полтаві.





- Вона встановлена за рахунок небайдужих людей силами працівників нашої філії. Стіна вміщує фото полеглих воїнів із 2014 по 2017 рік. Там світлини близько 3 тисяч осіб. Обговорювали питання поповнення Стіни пам’яті фотографіями, спілкувалися про це з учасниками АТО/ООС, родинами загиблих бійців. Це не просто меморіальний об’єкт, це музейна експозиція, вона перебуває на обліку. До неї включений дзвін пам’яті. Це перший такий дзвін, який був встановлений у залі пам’яті захисників України на території Міністерства оборони. Музейна експозиція включає і вірш Наталії Чепіги, присвячений її синові. Сьогодні поряд зі Стіною пам’яті висаджуємо ялинки і туї. Щороку 14 жовтня поповнюватимемо алею новими насадженнями, – цитує Віктора Дейнегу пресслужба Полтавської ОДА.