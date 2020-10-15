Хто завтра з кременчужан залишиться без світла
Сьогодні, 17:50
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Незручності жителів будуть пов'язані з ремонтом і заміною електроопор
16 жовтня у зв'язку з виконанням співробітниками «Полтаваобленерго» планових робіт на ТП та проведення робіт з виконання інвестиційної програми, у частини жителів міста можливі перебої з електрикою.
З 6.00 до 18.00 без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:
- вул. Василя Симоненка, 1-88,
- вул. Соснівська, 4-49,
- вул. Ігоря Сікорського, 3-40,
- вул. Андрія Ізюмова, 2-46,
- вул. Кропивницького, 2-66,
- вул. Газопровідна, 1-34,
- вул. Кобзарська, 2-27,
- вул. Шмідта, 4-64,
- вул. Хімічна, 8-83,
- вул. Першотравнева, 2-16 (парні), 18А, 20,
- вул. Перемоги, 4,
- вул. Театральна, 1, 3, 5,
- вул. Ракетна, 1-16,
- вул. Ворошилова, 1-57,
- вул. Чайковского, 1-67,
- вул. Луначарського, 2-18,
- туп. Глобинський, 2-41,
- туп. Бажана, 2-14.
З 8.00 до 17.00 без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:
- вул. Богдана Хмельницького, 32-58,
- вул. Недогарська, 3-24,
- вул. Тракторна, 3-9,
- вул. 8 Березня, 7-9,
- вул. Нова, 15-27,
- пров. Недогарський, 4-16,
- пров. Богдана Хмельницького, 3-10,
- вул. Чорноморська, 15-64,
- вул. Гайдамацька, 11-46,
- вул. Космонавтів, 39-76,
- вул. Кавалерійська, 8-49,
- вул. Василя Стуса, 32-64,
- пров. Чигиринський, 1-17,
- пров. Бородинський 1-21,
- пров. Олега Ольжича, 1-32.