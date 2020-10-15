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Кременчук

Хто завтра з кременчужан залишиться без світла

Сьогодні, 17:50 Переглядів: 212

 

Незручності жителів будуть пов'язані з ремонтом і заміною електроопор

16 жовтня у зв'язку з виконанням співробітниками «Полтаваобленерго» планових робіт на ТП та проведення робіт з виконання інвестиційної програми, у частини жителів міста можливі перебої з електрикою.


З 6.00 до 18.00 без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:

  • вул. Василя Симоненка, 1-88,
  • вул. Соснівська, 4-49,
  • вул. Ігоря Сікорського, 3-40,
  • вул. Андрія Ізюмова, 2-46,
  • вул. Кропивницького, 2-66,
  • вул. Газопровідна, 1-34,
  • вул. Кобзарська, 2-27,
  • вул. Шмідта, 4-64,
  • вул. Хімічна, 8-83,
  • вул. Першотравнева, 2-16 (парні), 18А, 20,
  • вул. Перемоги, 4,
  • вул. Театральна, 1, 3, 5,
  • вул. Ракетна, 1-16,
  • вул. Ворошилова, 1-57,
  • вул. Чайковского, 1-67,
  • вул. Луначарського, 2-18,
  • туп. Глобинський, 2-41,
  • туп. Бажана, 2-14.


З 8.00 до 17.00 без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:

  • вул. Богдана Хмельницького, 32-58,
  • вул. Недогарська, 3-24,
  • вул. Тракторна, 3-9,
  • вул. 8 Березня, 7-9,
  • вул. Нова, 15-27,
  • пров. Недогарський, 4-16,
  • пров. Богдана Хмельницького, 3-10,
  • вул. Чорноморська, 15-64,
  • вул. Гайдамацька, 11-46,
  • вул. Космонавтів, 39-76,
  • вул. Кавалерійська, 8-49,
  • вул. Василя Стуса, 32-64,
  • пров. Чигиринський, 1-17,
  • пров. Бородинський 1-21,
  • пров. Олега Ольжича, 1-32.
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Автор: Альона Душенко
Теги: відключення електроенергії отключение света график
компанія «Інтера Люкс»

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