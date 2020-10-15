41 новий випадок захворювання на COVID-19 зареєстрували у Кременчуці

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Сьогодні, 15 жовтня, в місті зареєстровано 41 новий випадок захворювання на коронавірусну інфекцію.





Захворіло двадцять дев'ять жінок віком від 23 до 79 років та одинадцять чоловіків віком від 23 до 72 років, також захворіла одна дитина віком 13 років. Тридцять п'ять пацієнтів перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів. Шестеро - лікуються в інфекційних шпиталях.



За всіма випадками проводяться епідемічні розслідування. З'ясовується коло контактних осіб.



Одужало 42 особи.