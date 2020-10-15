Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 15.10.2020 10:30
Підтверджені:
Україна281239
Кременчук725
Хворі:
Україна156287
Кременчук446
Одужало:
Україна119650
Кременчук258
Померло:
Україна5302
Кременчук21
Кременчук, Коронавірус / Карантин

41 новий випадок захворювання на COVID-19 зареєстрували у Кременчуці

Сьогодні, 20:00 Переглядів: 1 301

42 одужали від коронавірусної хвороби

Сьогодні, 15 жовтня, в місті зареєстровано 41 новий випадок захворювання на коронавірусну інфекцію.


Захворіло двадцять дев'ять жінок віком від 23 до 79 років та одинадцять чоловіків віком від 23 до 72 років, також захворіла одна дитина віком 13 років. Тридцять п'ять пацієнтів перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів. Шестеро - лікуються в інфекційних шпиталях.


За всіма випадками проводяться епідемічні розслідування. З'ясовується коло контактних осіб.


Одужало 42 особи.

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Автор: Альона Душенко
Теги: коронавірус
компанія «Інтера Люкс»

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