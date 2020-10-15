Коронавірусне божевілля: Кременчук перевели у помаранчеву зону епіднебезпеки, Полтаву – у червону

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У помаранчеву зону «переїхали» також і Горішні Плавні

Сьогодні, 15 жовтня, Кременчук перевели у помаранчеву зону епіднебезпеки, Полтаву – у червону. Відповідне рішення ухвалили на засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Нове зонування почне діяти з понеділка, 19 жовтня.





Обмеження, які тепер введуть у залежності від рівня епідемічної небезпеки поширення COVID-19, ви можете переглянути на інфографіці або за посиланням:





- Зараз в обласному центрі хворіють майже 2 тисячі людей – це набагато більше, ніж в інших містах і районах області разом узятих. Майже щодня в Полтаві фіксують понад 100 нових випадків, – сказав голова облдержадміністрації Олег Синєгубов про Полтаву.





У Полтаві заборонять: відвідування закладів освіти (окрім ДНЗ), закладів сфери культури, кінотеатрів, закладів розважальної діяльності, установ соціального захисту.





Але за пропозицією Полтавської ОДА, залишається: регулярне і нерегулярне перевезення, робота кафе, ресторанів, ТРЦ (без розважальних функцій), закладів торговельного та побутового обслуговування населення.





Крім того, у помаранчеву зону «переїхали» міста Гадяч, Горішні Плавні, Лубни та колишні Великобагачанський, Гадяцький, Глобинський, Гребінківський, Диканський, Зіньківський, Карлівський, Кобеляцький, Козельщинський, Котелевський, Лохвицький, Машівський, Новосанжарський, Оржицький, Пирятинський, Решетилівський, Семенівський, Хорольський, Чорнухинський, Чутівський та Шишацький райони, а також Кременчуцький, Лубенський, Миргородський та Полтавський райони Полтавщини. Миргород і до цього знаходився у помаранчевій зоні разом з Полтавою.



