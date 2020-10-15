Тенісисти з Кременчука гідно представили наше місто на змаганнях

Протягом 3 та 4 жовтня у Кременчуці відбувся чемпіонат області з настільного тенісу серед наймолодших спортсменів 2010 р.н. Кременчук представили спортсмени КДЮСШ №1.
Владислав Дуденченко зміг вибороти золоті нагороди у всіх розрядах і став абсолютним чемпіоном цих змагань.
Особистий розряд юнаки:
Особистий розряд дівчата:
Пари юнаки:
Пари дівчата:
Змішані пари:
Команда юнаки:
Команда дівчата:
За результатами цих змагань збірна команда області складатиметься з трьох хлопців (Дуденченко, Кушнарьов та Максюта) та однієї Ангеліни Бабенко. Збірна області буде готуватися до чемпіонату України, який має відбутися 15-18 жовтня в Олександрії.