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Кременчук, Спорт, Кременчуг

Тенісисти з Кременчука гідно представили наше місто на змаганнях

Сьогодні, 07:22 Переглядів: 467

 

Спортсмени змагалися у кількох розрядах

Протягом 3 та 4 жовтня у Кременчуці відбувся чемпіонат області з настільного тенісу серед наймолодших спортсменів 2010 р.н. Кременчук представили спортсмени КДЮСШ №1.


Владислав Дуденченко зміг вибороти золоті нагороди у всіх розрядах і став абсолютним чемпіоном цих змагань.


Особистий розряд юнаки:

  • 1 місце Владислав Дуденченко (ліцей №30);
  • 2 місце Олексій Кушнарьов (школа №1);
  • 4 місце Дмитро Максюта (школа №20).


Особистий розряд дівчата:

  • 5 місце Ангеліна Бабенко (ліцей №30).


Пари юнаки:

  • 1 місце Дуденченко В. - Кушнарьов О.;
  • 2 місце Максюта Д. - Яровий М.


Пари дівчата:

  • 3 місце Бабенко А. - Риженко М.


Змішані пари:

  • 1 місце Дуденченко В. - Коваленко Ю. (Кобеляки);
  • 2 місце Кушнарьов О. - Смірнова А. (Кобеляки);
  • 5 місце Максюта Д. - Бабенко А.


Команда юнаки:

  • 1 місце ДЮСШ №1 Кременчук.


Команда дівчата:

  • 3 місце КДЮСШ №1 Кременчук.


За результатами цих змагань збірна команда області складатиметься з трьох хлопців (Дуденченко, Кушнарьов та Максюта) та однієї Ангеліни Бабенко. Збірна області буде готуватися до чемпіонату України, який має відбутися 15-18 жовтня в Олександрії.

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Автор: Альона Душенко
Теги: настільний теніс
компанія «Інтера Люкс»

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