Тенісисти з Кременчука гідно представили наше місто на змаганнях

Сьогодні, 07:22 Переглядів: 467

Протягом 3 та 4 жовтня у Кременчуці відбувся чемпіонат області з настільного тенісу серед наймолодших спортсменів 2010 р.н. Кременчук представили спортсмени КДЮСШ №1.





Владислав Дуденченко зміг вибороти золоті нагороди у всіх розрядах і став абсолютним чемпіоном цих змагань.



Особистий розряд юнаки:

1 місце Владислав Дуденченко (ліцей №30);

2 місце Олексій Кушнарьов (школа №1);

4 місце Дмитро Максюта (школа №20).





Особистий розряд дівчата:

5 місце Ангеліна Бабенко (ліцей №30).





Пари юнаки:

1 місце Дуденченко В. - Кушнарьов О.;

2 місце Максюта Д. - Яровий М.





Пари дівчата:

3 місце Бабенко А. - Риженко М.





Змішані пари:

1 місце Дуденченко В. - Коваленко Ю. (Кобеляки);

2 місце Кушнарьов О. - Смірнова А. (Кобеляки);

5 місце Максюта Д. - Бабенко А.





Команда юнаки:

1 місце ДЮСШ №1 Кременчук.





Команда дівчата:

3 місце КДЮСШ №1 Кременчук.



За результатами цих змагань збірна команда області складатиметься з трьох хлопців (Дуденченко, Кушнарьов та Максюта) та однієї Ангеліни Бабенко. Збірна області буде готуватися до чемпіонату України, який має відбутися 15-18 жовтня в Олександрії.