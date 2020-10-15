Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 15.10.2020 10:30
Підтверджені:
Україна281239
Кременчук725
Хворі:
Україна156287
Кременчук446
Одужало:
Україна119650
Кременчук258
Померло:
Україна53024779
Кременчук21
Кременчук, Здоров'я, Україна, Світ, Коронавірус / Карантин

COVID-19: где больше людей выздоравливает, где больше умирает

Сьогодні, 16:38 Переглядів: 919 Коментарів: 4

 

И в богатых Штатах, и в бедной Индии заболело по 7 миллионов граждан

Минздрав Украины опубликовал данные, дающие возможность представить ситуацию в Украине и сравнить её с ситуацией в других странах. Данные представлены на сегодня, 15 октября.


Посмотрев их, вы убедитесь, что Украины нет ни в списке лидеров по количеству случаев COVID-19, ни среди лидеров по количеству смертей. В то же время рост заболеваемости у нас стремительный. Начался он с 18 сентября.


По состоянию на 15 октября, в Украине зарегистрировано 281 239 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Уже выздоровели 119 650 человек. Умерли 5302.


 

Украина – бедная страна с бедной медициной. Вот данные по самой богатой стране мира – США. По состоянию на 15 октября, в США зарегистрировано 7 916 099 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Уже выздоровели 3 155 794 человека. Умерли 216 872.


 

Штаты лидируют в мире по количеству подтвержденных случаев коронавирусной инфекции:


 

Также Соединенные Штаты стоят на первом месте по показателям смертности за сутки – эти показатели в США растут стремительней, чем в других странах. Украины в этом мрачном списке нет:

 

А вот самые высокие показатели выздоровевших за сутки – в Индии. В США тоже очень приличные показатели выздоровевших. К сожалению, Украины среди призеров по выздоровлению нет:

 

Вот показатели заболеваемости в мире – с начала пандемии 38 509 511 человек заболели COVID-19. Выздоровели уже 26 677 446.


0
Автор: Лариса Артеменко
Теги: коронавирус COVID-19 пандемия смертность вирусные инфекции показатели заболеваемости все будет хорошо
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Коментарі: 4

117
Джо:
Сьогодні, 16:50

статья не о чем

скопировали графики, продублировали что там написано (не полностью) , ну как бы и все)

не сравнения, не анализа, не выводов


6 1
24
SaneK:
Сьогодні, 17:01

В Украине все умерли, судя по статистике в шапке сайта.


6 0
151
canek:
Сьогодні, 17:14

А где коэффициент количества анализов на душу населения?


3 0
278
vortex:
Сьогодні, 17:29

Цитата: SaneK

В Украине все умерли, судя по статистике в шапке сайта.

Судя по числу некоторые даже по пару разsmile


3 0

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