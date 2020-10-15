COVID-19: где больше людей выздоравливает, где больше умирает

Сьогодні, 16:38 Переглядів: 919 Коментарів: 4

И в богатых Штатах, и в бедной Индии заболело по 7 миллионов граждан

Минздрав Украины опубликовал данные, дающие возможность представить ситуацию в Украине и сравнить её с ситуацией в других странах. Данные представлены на сегодня, 15 октября.





Посмотрев их, вы убедитесь, что Украины нет ни в списке лидеров по количеству случаев COVID-19, ни среди лидеров по количеству смертей. В то же время рост заболеваемости у нас стремительный. Начался он с 18 сентября.



По состоянию на 15 октября, в Украине зарегистрировано 281 239 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Уже выздоровели 119 650 человек. Умерли 5302.





Украина – бедная страна с бедной медициной. Вот данные по самой богатой стране мира – США. По состоянию на 15 октября, в США зарегистрировано 7 916 099 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Уже выздоровели 3 155 794 человека. Умерли 216 872.





Штаты лидируют в мире по количеству подтвержденных случаев коронавирусной инфекции:





Также Соединенные Штаты стоят на первом месте по показателям смертности за сутки – эти показатели в США растут стремительней, чем в других странах. Украины в этом мрачном списке нет:

А вот самые высокие показатели выздоровевших за сутки – в Индии. В США тоже очень приличные показатели выздоровевших. К сожалению, Украины среди призеров по выздоровлению нет:

Вот показатели заболеваемости в мире – с начала пандемии 38 509 511 человек заболели COVID-19. Выздоровели уже 26 677 446.



