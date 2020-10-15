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Топ новина, Кременчук, Споживач

На скільки дешевше стане опалення для кременчужан: порівняльні розрахунки

Сьогодні, 16:06 Переглядів: 3 773 Коментарів: 4

 

Розрахунки зроблені для 2-кімнатної квартири по різних постачальниках тепла - КП «Теплоенерго» та ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ»

9 жовтня виконком Кременчуцької міської ради ухвалив два рішення, які вводять нові знижені тарифи на тепло та гарячу воду для споживачів КП «Теплоенерго» та ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ». Нагадаємо, введення нових тарифів, які були затверджені раніше, виконком дозволив без укладення нових договорів між споживачами та виконавцями послуг. ТЪ вже повідомляв, наскільки зменшаться тарифи.


Якою буде реальна знижка в платіжках кременчужан? Департамент ЖКГ надав «Телеграфу» порівняльний аналіз для 2-кімнатних квартир з тотожним споживанням теплової енергії (з лічильником) по різних виконавцях послуг: КП «Теплоенерго» та ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ».


Дані споживання (за тепловими лічильниками у будинках фактично наданою послугою в лютому 2020 року та розрахунковою вартістю за новими, зниженими тарифами, які будуть застосовані з 01.10.2020). 
 

КП «Теплоенерго»

вул. Велика набережна, буд. 33


Тариф, грн./Гкал

Витрати на опалення 2-кімн квартири 46,5м2, 

Гкал.

Тариф

за 1м2/грн (розрах. з лічильником)

Фактично за лютий 2020 та за новим тарифом

Різниця, грн.

Діючий з 01.01.2019

1949,29

0,96229

40,3394

1875,78

166,96

Новий тариф  з 01.10.2020

1775,78

0,96229

36,7487

1708,82


ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ»

вул. Вадима Пугачова, буд. 17


Тариф, грн./Гкал

Витрати на опалення 2-кімнатної квартири 

44 м2, Гкал.

Тариф

за 1м2/грн (розрах. з лічильником)

Фактично за лютий 2020 та за новим тарифом

Різниця, грн.

Діючий з 25.04.2019

1998,64

0,816

37,072

1631,17

422,93

Застосований тариф  з 01.10.2020

1480,67

0,816

27,46

1208,24


4
Автор: Татьяна Донченко
Теги: опалення тариф Теплоенерго КремТЕЦ
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 4

151
canek:
Сьогодні, 14:31

А че такая разница в цене?


6 1
830
Angel737:
Сьогодні, 16:52

Нууу, меня такая новость обрадовала.
Одно огорчает, что это специально Мер эту инфу дал в СМИ,

шоб себе доп., голоса заработать, когда уже 1.5 недели до выборов!

А я всёравно за него, голосовать НЕ буду!!!!


10 2
198
Kremen.Club:
Сьогодні, 17:13

Цитата: canek

А че такая разница в цене?

 

Котельная на 1 Занасыпе жгет только газ, не вырабатывают э/э. Это делает тепловую энергию дороже.


1 0
151
canek:
Сьогодні, 17:17

Ну теплоэнерго и на раковке есть и разница больше чем в два раза ну никак не радует!


0 1

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