Як Майк Тайсон хотів придбати голубів у Кременчуці, а Євген Синельников з «Орла та Решки» тестував Truxor

Сьогодні, 16:04 Переглядів: 585

Які місця для вас є унікальними та цікавими, які можна показати гостям міста?

Кременчук відвідав ведучий програми «Орел & Решка» Євген Синельников, який зараз показує красу українських міст в програмі «Дома краще». Євген подорожує вздовж Дніпра й після Києва, Черкас та Холодного Яру завітав до нашого міста.





Першим питанням, яке задав ведучий у нашому місті: «Яка головна фішка Кременчука?». На що віцемер Руслан Проценко відповів: «Люди». Поспілкувавшись з людьми, Євген Синельников відкрив для себе Кременчук з іншого боку.









Євген Синельников протестував газонокосарку на воді – техніку для розчистки річок Truxor. Дізнався секрети та «професійні ноу-хау» рибалки у плавнях.









Геннадій Тертичний, який займається розведенням голубів, розповів, що Кременчук славився не лише махоркою та голубами. Якщо деякі країни не можуть похвалитися власною породою голубів, то у Кременчуці їх аж дві: крюківська та кременчуцька породи. Як виявилося, відомий боксер Майк Тайсон, який займається розведенням голубів, цікавився й голубами з Кременчука.





Ведучому показали маленького панського голуба, який тільки обростає пір'ям