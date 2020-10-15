Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 15.10.2020 10:30
Підтверджені:
Україна281239
Кременчук725
Хворі:
Україна156287
Кременчук446
Одужало:
Україна119650
Кременчук258
Померло:
Україна53024779
Кременчук21
Кременчук, Культура, ТЪ представляет, Подорожі

Як Майк Тайсон хотів придбати голубів у Кременчуці, а Євген Синельников з «Орла та Решки» тестував Truxor

Сьогодні, 16:04 Переглядів: 585

 

Які місця для вас є унікальними та цікавими, які можна показати гостям міста? 

Кременчук відвідав ведучий програми «Орел & Решка» Євген Синельников, який зараз показує красу українських міст в програмі «Дома краще». Євген подорожує вздовж Дніпра й після Києва, Черкас та Холодного Яру завітав до нашого міста.


Першим питанням, яке задав ведучий у нашому місті: «Яка головна фішка Кременчука?». На що віцемер Руслан Проценко відповів: «Люди». Поспілкувавшись з людьми, Євген Синельников відкрив для себе Кременчук з іншого боку.



Євген Синельников протестував газонокосарку на воді – техніку для розчистки річок Truxor. Дізнався секрети та «професійні ноу-хау» рибалки у плавнях.



Геннадій Тертичний, який займається розведенням голубів, розповів, що Кременчук славився не лише махоркою та голубами. Якщо деякі країни не можуть похвалитися власною породою голубів, то у Кременчуці їх аж дві: крюківська та кременчуцька породи. Як виявилося, відомий боксер Майк Тайсон, який займається розведенням голубів, цікавився й голубами з Кременчука.


Ведучому показали маленького панського голуба, який тільки обростає пір'ям

ПО ТЕМІ:

Создатели «Орла и Решки» протестировали Полтаву – Женя Синельников отдохнул для себя

4
Автор: Альона Душенко
Теги: туризм путешествие
компанія «Інтера Люкс»

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх