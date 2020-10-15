Два розважальні заклади Кременчука отримали «карантинні» протоколи

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Правоохоронці перевіряють заклади та складають протоколи, якщо ті приймають гостей вночі

За 14 жовтня у Кременчуці на два розважальні заклади Автозаводського району склали протокол за порушення ст. 44-3 КУпАП (Порушення правил щодо карантину людей). Про це інформує Кременчуцький відділ поліції.





Адмінматеріали склали через порушення карантинних обмежень, а саме через прийом гостей протягом 22.000 – 7.00. У цей час дозволяється адресна доставка та замовлення на винос.





У поліції також повідомили, що у місті та районі працюють групи поліцейських по виявленню розважальних закладів, що порушують режим карантинних обмежень.





Нагадаймо, Кременчук перебуває у жовтій епідеміологічній зоні. Для цієї зони діють вимоги щодо зеленої зони:

перебування у громадських будівлях в масках або респіраторах;

заборонені масові заходи за участі понад 50 осіб;

кінотеатри та заклади культури з наповненістю не більше 50% місць у кожному окремому кінозалі або залі;

перевезення пасажирів тільки в межах сидячих місць;

заборонене відвідування закладів дошкільної, шкільної, позашкільної та спеціалізованої освіти, якщо на самоізоляції понад 50% дітей та персоналу закладу;

робота кафе, барів, ресторанів після 24-ї та до 7-ї години. Але дозволяється адресна доставка та на винос.

Також додаються критерії жовтої зони: