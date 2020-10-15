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Два розважальні заклади Кременчука отримали «карантинні» протоколи

Сьогодні, 15:32 Переглядів: 1 000

Правоохоронці перевіряють заклади та складають протоколи, якщо ті приймають гостей вночі

За 14 жовтня у Кременчуці на два розважальні заклади Автозаводського району склали протокол за порушення ст. 44-3 КУпАП (Порушення правил щодо карантину людей). Про це інформує Кременчуцький відділ поліції.


Адмінматеріали склали через порушення карантинних обмежень, а саме через прийом гостей протягом 22.000 – 7.00. У цей час дозволяється адресна доставка та замовлення на винос.


У поліції також повідомили, що у місті та районі працюють групи поліцейських по виявленню розважальних закладів, що порушують режим карантинних обмежень.


Нагадаймо, Кременчук перебуває у жовтій епідеміологічній зоні. Для цієї зони діють вимоги щодо зеленої зони:

  • перебування у громадських будівлях в масках або респіраторах;
  • заборонені масові заходи за участі понад 50 осіб;
  • кінотеатри та заклади культури з наповненістю не більше 50% місць у кожному окремому кінозалі або залі;
  • перевезення пасажирів тільки в межах сидячих місць;
  • заборонене відвідування закладів дошкільної, шкільної, позашкільної та спеціалізованої освіти, якщо на самоізоляції понад 50% дітей та персоналу закладу;
  • робота кафе, барів, ресторанів після 24-ї та до 7-ї години. Але дозволяється адресна доставка та на винос.

Також додаються критерії жовтої зони:

  • заборонені масові заходи за участі понад 30 осіб;
  • заборонене відвідування установ соціального захисту, в яких перебувають люди похилого віку, крім тих, що надають послуги кризово;
  • на вході до закладів чи заходів потрібно розмістити інформацію про можливу кількість відвідувачів. Контроль має здійснювати власник приміщення або організатор події.
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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: карантин протокол
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