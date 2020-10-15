Два розважальні заклади Кременчука отримали «карантинні» протоколи

Правоохоронці перевіряють заклади та складають протоколи, якщо ті приймають гостей вночі
За 14 жовтня у Кременчуці на два розважальні заклади Автозаводського району склали протокол за порушення ст. 44-3 КУпАП (Порушення правил щодо карантину людей). Про це інформує Кременчуцький відділ поліції.
Адмінматеріали склали через порушення карантинних обмежень, а саме через прийом гостей протягом 22.000 – 7.00. У цей час дозволяється адресна доставка та замовлення на винос.
У поліції також повідомили, що у місті та районі працюють групи поліцейських по виявленню розважальних закладів, що порушують режим карантинних обмежень.
Нагадаймо, Кременчук перебуває у жовтій епідеміологічній зоні. Для цієї зони діють вимоги щодо зеленої зони:
- перебування у громадських будівлях в масках або респіраторах;
- заборонені масові заходи за участі понад 50 осіб;
- кінотеатри та заклади культури з наповненістю не більше 50% місць у кожному окремому кінозалі або залі;
- перевезення пасажирів тільки в межах сидячих місць;
- заборонене відвідування закладів дошкільної, шкільної, позашкільної та спеціалізованої освіти, якщо на самоізоляції понад 50% дітей та персоналу закладу;
- робота кафе, барів, ресторанів після 24-ї та до 7-ї години. Але дозволяється адресна доставка та на винос.
Також додаються критерії жовтої зони:
- заборонені масові заходи за участі понад 30 осіб;
- заборонене відвідування установ соціального захисту, в яких перебувають люди похилого віку, крім тих, що надають послуги кризово;
- на вході до закладів чи заходів потрібно розмістити інформацію про можливу кількість відвідувачів. Контроль має здійснювати власник приміщення або організатор події.