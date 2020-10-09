Захисників України привітали у Кременчуці

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Сьогодні, 14 жовтня, відбувся урочистий захід, присвячений Дню захисника України та Дню Українського козацтва. Цей день в Україні відзначається на знак вшанування мужності та героїзму захисників незалежності і територіальної цілісності української держави, військових традицій і звитяг українського народу. Про це повідомляє пресслужба мерії Кременчука.



У парку «Ювілейний» біля пам’ятного знаку «Героям АТО» привітали захисників, а також провели панахиду за загиблими військовими. Привітав присутніх міський голова Кременчука Віталій Малецький та командир військової частини А-1546 полковник Олександр Келембет, голова громадської організації «Обєднання учасників та ветеранів АТО Кременчука» Володимир Махоркін та сержант-розвідник полку «Азов» Олег Штефан.



Під час урочистостей пам’ятними медалями нагородили кременчужан-учасників АТО та ООС.





Також хвилиною мовчання вшанували всіх захисників України. На честь подвигу українських патріотів пролунали залпи військового салюту. Живі квіти були покладені до підніжжя пам’ятного знаку «Героям АТО».



PS. За інформацією департаменту соціального захисту населення та питань АТО виконавчого комітету Кременчуцької міської ради, у Кременчуці перебуває на обліку 1613 учасників антитерористичної операції, осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях. За період з 2014 по 2020 роки загинуло 36 учасників антитерористичної операції та померло 47 АТО.