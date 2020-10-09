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Нетверезий водій спричинив дві аварії на Полтавщині

Сьогодні, 15:03 Переглядів: 640

 

Водій отримав легкі тілесні ушкодження

Вчора, 13 жовтня на вулиці Маршала Бірюзова сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє видання poltavske.tv. Водій автомобіля «Daewoo Lanos» в’їхав у транспортний засіб «РУТА», від удару легковик відкинуло на автомобіль «Renault», а потім на «Nissan». 


Як повідомив речник патрульної поліції Полтавської області Руслан Возниця, за кілька хвилин водій «Daewoo Lanos» в’їхав у припаркований автомобіль «Volkswagen» на вулиці Зіньківській і поїхав з місця пригоди.


У водія легкі тілесні ушкодження, також у нього виявили ознаки алкогольного сп’яніння.


Патрульні склали на водія протоколи: за скоєння ДТП, за залишення місця пригоди та за керування у стані сп’яніння.

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Автор: Альона Душенко
Теги: ДТП
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