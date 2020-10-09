Нетверезий водій спричинив дві аварії на Полтавщині

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Вчора, 13 жовтня на вулиці Маршала Бірюзова сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє видання poltavske.tv . Водій автомобіля «Daewoo Lanos» в’їхав у транспортний засіб «РУТА», від удару легковик відкинуло на автомобіль «Renault», а потім на «Nissan».





Як повідомив речник патрульної поліції Полтавської області Руслан Возниця, за кілька хвилин водій «Daewoo Lanos» в’їхав у припаркований автомобіль «Volkswagen» на вулиці Зіньківській і поїхав з місця пригоди.





У водія легкі тілесні ушкодження, також у нього виявили ознаки алкогольного сп’яніння.





Патрульні склали на водія протоколи: за скоєння ДТП, за залишення місця пригоди та за керування у стані сп’яніння.