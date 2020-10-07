Марив небом: у Миргороді попрощалися із загиблим в авіакатастрофі курсантом

Вчора, 6 жовтня, у Миргороді попрощалися з 21-річним курсантом Андрієм Роспотнюком, одним із 26 жертв авіатрощі Ан-26Ш під Чугуєвим. Церемонія прощання відбулась на центральній площі міста.
В останню путь курсанта провели його рідні, друзі, вчителі, представники органів самоврядування міста, району та області, Полтавського обласного та Миргородського районного військкоматів, командування й особовий склад 831 бригади тактичної авіації повітряного командування «Центр» та небайдужі миргородці.
Курсант Владислав Толкачов, товариш загиблого, на прощальному мітингу сказав, що для нього Андрій був людиною з великої літери.
Поховали Андрія на місцевому кладовищі на Алеї Героїв.