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Марив небом: у Миргороді попрощалися із загиблим в авіакатастрофі курсантом

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 485

 

Андрій Роспотнюк загинув тиждень тому у Харківській області

Вчора, 6 жовтня, у Миргороді попрощалися з 21-річним курсантом Андрієм Роспотнюком, одним із 26 жертв авіатрощі Ан-26Ш під Чугуєвим. Церемонія прощання відбулась на центральній площі міста.


На Харківщині розбився літак: в авіакатастрофі загинув 21-річний курсант з Миргорода

 

В останню путь курсанта провели його рідні, друзі, вчителі, представники органів самоврядування міста, району та області, Полтавського обласного та Миргородського районного військкоматів, командування й особовий склад 831 бригади тактичної авіації повітряного командування «Центр» та небайдужі миргородці.


 

 

Курсант Владислав Толкачов, товариш загиблого, на прощальному мітингу сказав, що для нього Андрій був людиною з великої літери.
 

- Згадую його з теплою посмішкою на обличчі. У нашому колективі він був справжнім авторитетом. Не можу передати, скільки ми всього пережили разом, як мріяли про майбутнє. Він марив небом та дуже хотів стати військовим штурманом. Андрій завжди буде у наших серцях. Вічного тобі польоту, брате, - цитує курсанта пресслужба 831 бригади тактичної авіації.  
 
На фото Андрій Роспотнюк


Поховали Андрія на місцевому кладовищі на Алеї Героїв.


  

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Автор: Альона Душенко Джерело фото: 831 бригада тактичної авіації
Теги: курсант військові льотчик
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