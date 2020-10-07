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Надзвичайні новини, Полтавщина

За варіння чужого індика житель Полтавщини має заплатити 850 гривень штрафу

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 351

 

Громадянину винесли вирок за крадіжку свійської тварини

1 жовтня Зіньківський районний суд виніс вирок крадію індика. Викрадення сталося 9 липня цього року на території колишнього Зіньківського району. Близько 17.00 обвинувачений перебував на території чужого домогосподарства та таємно викрав звідти 8-кілограмового бройлерного індика.


Потім чоловік зварив індика, його вага знизилася до 4,8 кг. Таким чином чоловік завдав потерпілому шкоди на 384 гривні (80 гривень за один кілограм).


В судовому засіданні обвинувачений вину. Чоловіку присудили 850 гривень штрафу та визнали винним у порушенні ч.1 ст.185 Кримінального кодексу України.

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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: крадіжка
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