За варіння чужого індика житель Полтавщини має заплатити 850 гривень штрафу

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 351

1 жовтня Зіньківський районний суд виніс вирок крадію індика. Викрадення сталося 9 липня цього року на території колишнього Зіньківського району. Близько 17.00 обвинувачений перебував на території чужого домогосподарства та таємно викрав звідти 8-кілограмового бройлерного індика.





Потім чоловік зварив індика, його вага знизилася до 4,8 кг. Таким чином чоловік завдав потерпілому шкоди на 384 гривні (80 гривень за один кілограм).





В судовому засіданні обвинувачений вину. Чоловіку присудили 850 гривень штрафу та визнали винним у порушенні ч.1 ст.185 Кримінального кодексу України.