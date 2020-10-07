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За ніч у Кременчуці двоє водіїв отримали «нетверезі» протоколи

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Один з водіїв перевірятися відмовився

6 жовтня близько 22.00 копи отримали виклик про нетверезого водія за кермом ВАЗ-2105. Поліцейські зупинили вказаний автомобіль на вулиці Академіка Герасимовича. Під час спілкування із 35-річним керманичем інспектори помітили в нього ознаки алкогольного сп’яніння. Пройти перевірку водій категорично відмовився.


7 жовтня близько 3.00 під час патрулювання вулиць міста, патрульні виявили ще одного водія ВАЗ-21051 з ознаками алкогольного сп'яніння. Алкотестер показав позитивний результат.


На обох водіїв патрульні склали протоколи за ст. 130 (керування транспортним засобом у стані сп'яніння) КУпАП та відповідні адміністративні матеріали.

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Автор: Євгенія Каблучка Джерело фото: Патрульна поліція Кременчука
Теги: пьяный водитель
компанія «Інтера Люкс»

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