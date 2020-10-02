Воротар збірної України Андрій Пятов відвідав кременчужанина Леоніда й став донором

Сьогодні, 14:32 Переглядів: 180

Команда відділення трансплантації кісткового мозку «Охматдит» зробила подарунок Леоніду, та запросила в гості капітана національної збірної України з футболу

З лікарні виписали 18-річного кременчужанина Леоніда Гриньова, який переніс трансплантацію кісткового мозку. Кременчужанин став другою дитиною або першим дорослим, кому зробили трансплантацію кісткового мозку від неродинного донора в Україні.









Команда відділення трансплантації кісткового мозку «Охматдит» зробила подарунок Леоніду та запросила в гості капітана національної збірної України з футболу.









Андрій Пятов, після спілкування з кременчужанином, здав аналізи та приєднався до Українського реєстру донорів кісткового мозку.





Зараз Леонід Гриньов почуває себе добре й у найближчі півроку проходитиме лікування у Києві.



