Вот кого партия «За майбутнє» ведет в Полтавский облсовет – тут и Ляхова, и Хоменко, и Шаповалов

Первый кандидат – нардеп Шаповалов
Партия «За майбутнє» ведет в Полтавский облсовет 12 кандидатов-кременчужан, плюс первый кандидат – нардеп Юрий Шаповалов. Шаповалов – член политсовета партии, также он возглавляет её областную территориальную полтавскую парторганизацию.
В списке кандидатов в облсовет от «За майбутнє» – вице-мэр Руслан Проценко. До этого он был членом партии «Поруч» и в 2015 году вошел в Кременчугский горсовет как кандидат от «Поруч». Ольга Усанова (№2) тоже сперва зашла в Кременчугский горсовет от партии «Поруч», а теперь идет в облсовет от партии «За майбутнє».
Кандидаты Хоменко (№3) и Макаруша (№4), прежде, чем стать членами партии «За майбутнє», были членами партии «УКРОП».
А Константин Терещенко (№12) пять лет был членом фракции «Оппозиционного блока» (теперь это ОПЗЖ) в Кременчугском горсовете. Теперь вот баллотируется в облсовет от партии «За майбутнє». Правда, он беспартийный.
Зато кременчугские чиновники, идущие в Полтавский облсовет по спискам «За майбутнє», уже дисциплинированно стали членами этой партии:
Список кандидатов в Полтавский облсовет:
1. ПРОЦЕНКО РУСЛАН ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Громадянин України, народився 01.11.1988 р., освіта вища, член Політичної партії «За майбутнє», Виконавчий комітет Кременчуцької міської ради Полтавської області, заступник міського голови.
2. УСАНОВА ОЛЬГА ПЕТРІВНА
Громадянка України, народилася 05.02.1971 р., освіта вища, член Політичної партії «За майбутнє», Виконавчий комітет Кременчуцької міської ради Полтавської області, заступник міського голови.
3. ХОМЕНКО ВАСИЛЬ ПЕТРОВИЧ
Громадянин України, народився 10.06.1959 р., освіта вища, член Політичної партії «За майбутнє», Полтавська обласна профспілка працівників хімічних та нафтохімічних галузей України, голова первинної профспілкової організації Публічного Акціонерного Товариства "Укртатнафта".
4. МАКАРУША НАТАЛЯ МИКОЛАЇВНА
Громадянка України, народилася 15.10.1976 р., освіта вища, член Політичної партії «За майбутнє», Товариство з обмеженою відповідальністю "Кременчуцька ТЕЦ", заступник генерального директора з комерційних питань.
5. МОСКАЛИК ГЕННАДІЙ ФЕДОРОВИЧ
Громадянин України, народився 08.11.1975 р., освіта вища, член Політичної партії «За майбутнє», Департамент освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області, директор.
6. ПОЧТОВЮК АНДРІЙ БОРИСОВИЧ
Громадянин України, народився 06.09.1966 р., освіта вища, член Політичної партії «За майбутнє», Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, декан факультету економіки і управління.
7. МОСКАЛИК ІВАН ВОЛОДИМИРОВИЧ
Громадянин України, народився 12.05.1979 р., освіта вища, член Політичної партії «За майбутнє», Департамент житлово-комунального господарства виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області, директор.
8. СЕРЕДА МАКСИМ ВОЛОДИМИРОВИЧ
Громадянин України, народився 21.06.1977 р., освіта вища, член Політичної партії «За майбутнє», Управління охорони здоров’я виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області, начальник.
9. ЛЯХОВА ОЛЬГА ОЛЕКСАНДРІВНА
Громадянка України, народилася 18.03.1992 р., освіта вища, безпартійна, Спортивний клуб Національної гвардії України, Інструктор зі спорту l категорії.
10. КРУТЬКО ВАЛЕНТИНА ПЕТРІВНА
Громадянка України, народилася 06.08.1970 р., освіта вища, член Політичної партії «За майбутнє», Регіональний центр професійно-технічної освіти №1 м.Кременчук, директор.
11. КУРІНЬКО ОЛЬГА АНАТОЛІЇВНА
Громадянка України, народилася 11.09.1960 р., освіта вища, член Політичної партії «За майбутнє», Полтавська обласна організція профспілки хімнафтохімпрому, голова Полтавської обласної ради профспілки хімнафтохімпрому.
12. ТЕРЕЩЕНКО КОСТЯНТИН ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Громадянин України, народився 06.02.1972 р., освіта вища, безпартійний, Фізична особа - підприємець.
В материале использована информация официального сайта Центральной избирательной комиссии.
25 жовтня 2020 року відбудуться чергові вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.
Особливості місцевих виборів-2020:
У ЦВК виділили чотири особливості виборів, які відбудуться 25 жовтня:
Зокрема місцеві вибори будуть проводитись за двома системами: партійна пропорційна система та відкриті виборчі списки для міст із населенням від 90 тис., мажоритарна - для решти.
Система відкритих списків дозволить виборцям голосувати не лише за партію, а й за конкретного кандидата, якого вони хочу бачити при владі. Тобто спочатку виборець має проголосувати за партію, а потім – за окремого кандидата від цієї партії.