Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 28.09.2020 12:00
Підтверджені:
Україна201305
Кременчук257
Хворі:
Україна108856
Кременчук63
Одужало:
Україна88453
Кременчук186
Померло:
Україна3996
Кременчук8
Кременчук, Коронавірус / Карантин

COVID-19 за добу: в Україні +4 633, на Полтавщині +167

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 27

 

В області два летальні випадки

В Україні зафіксовано 4 633 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19 — це антирекорд кількості нових хворих за добу. За інформацією МОЗу, станом на 2 жовтня 217 661 лабораторно підтверджений випадок COVID-19. З початку епідемії померло 4 261 особа, 96 591 пацієнт одужав.


2 337 942 тестування методом ПЛР. За добу одужало 2 193 пацієнти.


Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 6 452 випадки;
  • Волинська область — 8 325 випадків;
  • Дніпропетровська область — 6 422 випадки;
  • Донецька область — 3 650 випадків;
  • Житомирська область — 6 265 випадків;
  • Закарпатська область — 10 004 випадки;
  • Запорізька область — 4 284 випадки;
  • Івано-Франківська область — 13 968 випадків;
  • Кіровоградська область — 1 141 випадок;
  • м. Київ — 23 602 випадки;
  • Київська область — 9 428 випадків;
  • Львівська область — 20 826 випадків;
  • Луганська область — 1 140 випадків;
  • Миколаївська область — 3 369 випадків;
  • Одеська область — 14 069 випадків;
  • Полтавська область — 2 512 випадків;
  • Рівненська область — 12 770 випадків;
  • Сумська область — 4 677 випадків;
  • Тернопільська область — 13 996 випадків;
  • Харківська область — 19 588 випадків;
  • Херсонська область — 1 250 випадків;
  • Хмельницька область — 6 432 випадки;
  • Чернівецька область — 14 787 випадків;
  • Черкаська область — 4 295 випадків;
  • Чернігівська область — 4 409 випадків.

Щодо Полтавщини, на території області за минулу добу зареєстровано 167 нових випадків. Про це повідомила Полтавська ОДА.


Від початку карантину на Полтавщині діагностували 2512 випадків захворювання на COVID-19. Одужали 1103 жителі області, продовжують лікування 1365 людей, зокрема 84 дитини. Всього зареєстровано 44 летальних випадки, нових за добу – 2 (Лохвицький та Семенівський район).


Йдемо на рекорд: 38 випадків COVID-19 зареєстрували у Кременчуці


Географія поширення інфекції:

  • Полтава – 1237 (86 нових випадків);
  • Кременчук – 298 (25 нових випадків);
  • Полтавський район – 134 (10 нових випадків);
  • Миргород – 110 (11 нових випадків);
  • Лубни – 57 (1 новий випадок);
  • Горішні Плавні – 55 (1 новий випадок);
  • Кременчуцький район – 47 (1 новий випадок);
  • Лохвицький район – 44 (6 нових випадків);
  • Миргородський район – 43 (4 нові випадки);
  • Диканський район – 41 (1 новий випадок);
  • Шишацький район – 41 (1 новий випадок);
  • Новосанжарський район – 39;
  • Кобеляцький район – 37;
  • Зіньківський район – 33 (6 нових випадків);
  • Хорольський район – 30 (2 нові випадки);
  • Гадяч – 29;
  • Котелевський район – 27;
  • Лубенський район – 27 (2 нові випадки);
  • Машівський район – 26 (1 новий випадок);
  • Гребінківський район – 22;
  • Глобинський район – 18;
  • Пирятинський район – 18;
  • Решетилівський район – 18;
  • Гадяцький район – 14;
  • Чутівський район – 14 (4 нові випадки);
  • Козельщинський район – 13;
  • Карлівський район – 11 (1 новий випадок);
  • Оржицький район – 10;
  • Великобагачанський район – 9 (1 новий випадок);
  • Семенівський район – 6 (2 нові випадки);
  • Чорнухинський район – 4 (1 новий випадок).
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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: карантин коронавірус
компанія «Інтера Люкс»

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