COVID-19 за добу: в Україні +4 633, на Полтавщині +167

В області два летальні випадки
В Україні зафіксовано 4 633 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19 — це антирекорд кількості нових хворих за добу. За інформацією МОЗу, станом на 2 жовтня 217 661 лабораторно підтверджений випадок COVID-19. З початку епідемії померло 4 261 особа, 96 591 пацієнт одужав.
2 337 942 тестування методом ПЛР. За добу одужало 2 193 пацієнти.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 6 452 випадки;
- Волинська область — 8 325 випадків;
- Дніпропетровська область — 6 422 випадки;
- Донецька область — 3 650 випадків;
- Житомирська область — 6 265 випадків;
- Закарпатська область — 10 004 випадки;
- Запорізька область — 4 284 випадки;
- Івано-Франківська область — 13 968 випадків;
- Кіровоградська область — 1 141 випадок;
- м. Київ — 23 602 випадки;
- Київська область — 9 428 випадків;
- Львівська область — 20 826 випадків;
- Луганська область — 1 140 випадків;
- Миколаївська область — 3 369 випадків;
- Одеська область — 14 069 випадків;
- Полтавська область — 2 512 випадків;
- Рівненська область — 12 770 випадків;
- Сумська область — 4 677 випадків;
- Тернопільська область — 13 996 випадків;
- Харківська область — 19 588 випадків;
- Херсонська область — 1 250 випадків;
- Хмельницька область — 6 432 випадки;
- Чернівецька область — 14 787 випадків;
- Черкаська область — 4 295 випадків;
- Чернігівська область — 4 409 випадків.
Щодо Полтавщини, на території області за минулу добу зареєстровано 167 нових випадків. Про це повідомила Полтавська ОДА.
Від початку карантину на Полтавщині діагностували 2512 випадків захворювання на COVID-19. Одужали 1103 жителі області, продовжують лікування 1365 людей, зокрема 84 дитини. Всього зареєстровано 44 летальних випадки, нових за добу – 2 (Лохвицький та Семенівський район).
Йдемо на рекорд: 38 випадків COVID-19 зареєстрували у Кременчуці
Географія поширення інфекції:
- Полтава – 1237 (86 нових випадків);
- Кременчук – 298 (25 нових випадків);
- Полтавський район – 134 (10 нових випадків);
- Миргород – 110 (11 нових випадків);
- Лубни – 57 (1 новий випадок);
- Горішні Плавні – 55 (1 новий випадок);
- Кременчуцький район – 47 (1 новий випадок);
- Лохвицький район – 44 (6 нових випадків);
- Миргородський район – 43 (4 нові випадки);
- Диканський район – 41 (1 новий випадок);
- Шишацький район – 41 (1 новий випадок);
- Новосанжарський район – 39;
- Кобеляцький район – 37;
- Зіньківський район – 33 (6 нових випадків);
- Хорольський район – 30 (2 нові випадки);
- Гадяч – 29;
- Котелевський район – 27;
- Лубенський район – 27 (2 нові випадки);
- Машівський район – 26 (1 новий випадок);
- Гребінківський район – 22;
- Глобинський район – 18;
- Пирятинський район – 18;
- Решетилівський район – 18;
- Гадяцький район – 14;
- Чутівський район – 14 (4 нові випадки);
- Козельщинський район – 13;
- Карлівський район – 11 (1 новий випадок);
- Оржицький район – 10;
- Великобагачанський район – 9 (1 новий випадок);
- Семенівський район – 6 (2 нові випадки);
- Чорнухинський район – 4 (1 новий випадок).