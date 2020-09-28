COVID-19 за добу: в Україні +4 633, на Полтавщині +167

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В області два летальні випадки

В Україні зафіксовано 4 633 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19 — це антирекорд кількості нових хворих за добу. За інформацією МОЗу, станом на 2 жовтня 217 661 лабораторно підтверджений випадок COVID-19. З початку епідемії померло 4 261 особа, 96 591 пацієнт одужав.





2 337 942 тестування методом ПЛР. За добу одужало 2 193 пацієнти.





Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 6 452 випадки;

Волинська область — 8 325 випадків;

Дніпропетровська область — 6 422 випадки;

Донецька область — 3 650 випадків;

Житомирська область — 6 265 випадків;

Закарпатська область — 10 004 випадки;

Запорізька область — 4 284 випадки;

Івано-Франківська область — 13 968 випадків;

Кіровоградська область — 1 141 випадок;

м. Київ — 23 602 випадки;

Київська область — 9 428 випадків;

Львівська область — 20 826 випадків;

Луганська область — 1 140 випадків;

Миколаївська область — 3 369 випадків;

Одеська область — 14 069 випадків;

Полтавська область — 2 512 випадків;

Рівненська область — 12 770 випадків;

Сумська область — 4 677 випадків;

Тернопільська область — 13 996 випадків;

Харківська область — 19 588 випадків;

Херсонська область — 1 250 випадків;

Хмельницька область — 6 432 випадки;

Чернівецька область — 14 787 випадків;

Черкаська область — 4 295 випадків;

Чернігівська область — 4 409 випадків.

Щодо Полтавщини, на території області за минулу добу зареєстровано 167 нових випадків. Про це повідомила Полтавська ОДА.





Від початку карантину на Полтавщині діагностували 2512 випадків захворювання на COVID-19. Одужали 1103 жителі області, продовжують лікування 1365 людей, зокрема 84 дитини. Всього зареєстровано 44 летальних випадки, нових за добу – 2 (Лохвицький та Семенівський район).





Йдемо на рекорд: 38 випадків COVID-19 зареєстрували у Кременчуці





Географія поширення інфекції: