До кінця року на строкову службу з Полтавщини відправлять більше 500 осіб

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 0

За цей час з обласного збірного пункту до лав Збройних сил України та інших військових формувань мають відправити 508 призовників. Із них до ЗСУ – 292 людини, Державної служби спеціального транспорту – 22, Національної гвардії України – 174, Державної прикордонної служби – 20

Від сьогодні, 1 жовтня, у Полтавській області починається осінній призов громадян на строкову військову службу. Триватиме він до кінця грудня.





За цей час з обласного збірного пункту до лав Збройних сил України та інших військових формувань мають відправити 508 призовників. Із них до ЗСУ – 292 людини, Державної служби спеціального транспорту – 22, Національної гвардії України – 174, Державної прикордонної служби – 20.

Заступник обласного військового комісара повідомив, що найвищий відсоток тих, хто прибули на призовні дільниці, – у Решетилівському, Хорольському, Козельщинському райвійськкоматах. На низькому рівні – в Оржицькому, Котелевському, Гребінківському й Семенівському РВК.

- Станом на 29 вересня найкращий показник зарахування призовників до складу команд молодого поповнення восени у Чорнухинському, Козельщинському, Хорольському, Полтавському, Новосанжарському РВК і Горішньоплавнівському ОМВК. Найгірший стан справ – в Оржицькому, Шишацькому, Котелевському й Гребінківському РВК, Кременчуцькому і Полтавському ОМВК, – сказав Юрій Фисун.

Нагадав, що всі юнаки, призвані до лав Збройних сил України та інших військових формувань, перед відправкою на обласний збірний пункт мають пройти ІФА-тестування. Кожен має бути забезпечений засобами індивідуального захисту та дезінфекційними засобами на час доїзду до обласного збірного пункту й перебування у складі команди з розрахунку не менше, ніж на три доби.