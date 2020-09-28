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Кременчук, Спорт, Кременчуг

Вперше в історії європейського футболу: жінка призначена асистентом VAR-арбітра на матч, який відбудеться на Полтавщині

Сьогодні, 15:18 Переглядів: 183

Нове історичне досягнення українського жіночого арбітражу

Футбольний суддя Олександра Ардашева ввійде до історії вітчизняного футболу. Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав Голова УАФ Андрій Павелко. За його словами, вперше в історії європейського футболу жінка-арбітр отримує таке призначення на поєдинок чоловічих змагань. 


 


- Наша Олександра Ардашева, асистент арбітр FIFA, яка в липні цього року була в першій жіночій бригаді рефері, що працювала у фіналі Кубка України, призначена асистентом VAR-арбітра на матч УПЛ «Дніпро-1» - «Ворскла». Вперше в історії європейського футболу жінка-арбітр отримує таке призначення на поєдинок чоловічих змагань! Вітаю Олександру та бажаю нових досягнень в Україні й на міжнародній футбольній арені!


Також вітаю Комітет арбітрів УАФ на чолі з Лучано Лучі з завершенням курсу навчання нової групи арбітрів, які зможуть працювати з VAR, а також арбітрів-інструкторів VAR, які вже отримали сертифікати і відтепер самі зможуть навчати колег-рефері використовувати технологію відеоповторів на матчах. Це означає, що невдовзі, з появою ще однієї системи VAR в нашій країні, технологією буде охоплено більше матчів чемпіонату і Кубку України, - повідомив Андрій Павелко. 


Зауважимо, що цього року Олександра Ардашева судила матч у Кременчуці, коли «Кремінь» переміг «Миколаїв» з рахунком - 2:1. 


«Кремінь» перемагає «Миколаїв» у битві за 6 очок
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Автор: Альона Душенко
Теги: футбол Ворскла суддя VAR
компанія «Інтера Люкс»

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