«Кремінь» перемагає «Миколаїв» у битві за 6 очок

Сьогодні, 15 липня, футболісти «Кременя» на своєму полі прийняли муніципальний клуб з Миколаєва - МФК «Миколаїв». Підопічні Сергія Свистуна у нелегкому протистоянні перемогли «Миколаїв». Дубль на рахунку Дмитра Сули.
У кременчужан цей матч через дискваліфікація пропустив голкіпер Андрій Олійник, й через травму поки не встиг відновитися півзахисник Анатолій Клюс. Проте «синьо-білу дружину» поповнив півзахисник Олег Марчук
«Кремінь» - «Миколаїв» - 2:1
Голи: Сула 25 (пен), Сула 82 - Зарічнюк 84.
«Кремінь»: Закорський Бичков Курелєх Головко Дмитрієв Литвяк Моцик Лобода Мурашов Козлов Сула. Запасні: Фастов Черниш Пилипенко Білоус Кривенко Янаков Фзакадзе Бафталовський Марчук. Головний тренер Сергій Свистун
«Миколаїв»: Шеліхов Ульянов Охрончук Порох Куксенко Вітенчук Росляков Кравченко Ковальов Войцеховський Яворський. Запасні: Агаларов Березянський Ляшевський Кушніренко Паламар Черепущак Зарічнюк Сердюк Біневський. Головний тренер Ілля Близнюк
Головний арбітр: Анастасія Романюк (Івано-Франківськ)
Арбітри: Олександра Ардашева (Київ), Марина Стрілецька (Суми), 4-й арбітр - Сердюк Денис (Полтава)
Спостерігач арбітражу - Абросимов Євген (Одеса)
«Щільно зіграли в обороні й добре зіграли на виході – з оборони в атаку»: головний тренер «Кременя» Сергій Свистун
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- Вдячний хлопцям, те що планували – виконали. Щільно зіграли в обороні й добре зіграли на виході – з оборони в атаку. Ми цим скористалися забив м’ячі. Грою задоволений.
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Є звичайно моменти над якими будемо працювати. Необхідно більше уваги звернути на контроль м’яча, у нас все-таки багато браку в передачі.
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- У першому тайм ви замінили Назара Моцика.
- У нього травма. Він попрохав заміну.
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- Як оціните гру новачків Джаби Фхакадзе та Олега Марчука?
- Поки рано давати оцінку. Мало часу… У Джаби трохи більше… Я сподівався на більш агресивну гру з його боку в обороні та атаці. Є час, будемо працювати.
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- Майже повний мат відіграв Артем Козлов.
- У мене з ним була розмова, він все зрозумів. Хай працює. Все одно грають сильніші – тренера не вороги собі.
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- Влад Закорський достойно сьогодні замінив Олійника?
- Думаю, що так.
Автор дублю «Кременя» Дмитро Сула має в своєму активі 5 голів у 5 матчах. Всі забиті голи Дмитро присвячує своїй коханій дівчині Катерині, яка вболіває за Дмитра із сонячної Одеси.
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- Нарешті вдалося відзначитися дублем, а то набридло забивати по одному м’ячу. Думав, коли вже заб’ю два-три м’ячі. Слава Богу, що вийшло.
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- Коли підходив пробивати пенальті була впевненість, що проб’єш?
- Я і в Івано-Франківську був упевнений. Так вийшло, що втратив м’яч та більше акцентувався на воротарі – зловив його коли він стрибнув в інший кут, але при цьому втратив м’яч. Й тому пробив повз. Сьогодні впевнено підійшов до виконання пенальті, я завжди впевнено підходжу до пенальті.
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- Прийшов у Кремінь ти стабільно граєш у стартовому складі й з кожною грою розкриваєшся?
- Я такий гравець, якщо в мене вірити й знаходитися в діалозі, то підтверджую цю довіру своєю грою на полі.
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- Наступний матч з «Чорноморцем» в Одесі. Для тебе цей матч особливий?
- Так, це клуб, який мене виховав, дав дорогу в професійний спорт. Дуже чекаю цей матч.
Турнірна таблиця
|М
|Команда
|I
|П
|Н
|П
|РМ
|О
|1
|"Інгулець"
|24
|15
|5
|4
|39-18
|50
|2
|"Минай"
|24
|14
|5
|5
|39-24
|47
|3
|"Агробізнес"
|24
|15
|1
|8
|42-27
|46
|4
|"Волинь"
|24
|13
|6
|5
|45-32
|45
|5
|"Оболонь Бровар"
|24
|13
|6
|5
|35-26
|45
|6
|"Рух"
|23
|13
|5
|5
|39-19
|44
|7
|"Металіст 1925"
|24
|13
|5
|6
|35-23
|44
|8
|"Авангард"
|24
|12
|5
|7
|33-27
|41
|9
|"Гірник-Спорт"
|23
|10
|3
|10
|33-34
|33
|10
|"Чорноморець"
|24
|8
|6
|10
|29-33
|30
|11
|"Прикарпаття"
|24
|7
|3
|14
|34-41
|24
|12
|"Миколаїв"
|24
|5
|8
|11
|31-37
|23
|13
|"Кремінь"
|24
|6
|5
|13
|32-44
|23
|14
|"Балкани"
|24
|4
|6
|14
|20-43
|18
|15
|"Металург"
|21
|3
|2
|16
|17-39
|11
|16
|"Черкащина"
|23
|1
|3
|19
|17-53
|6
Наступний матч «Кремінь» зіграє в Одесі. Матч проти «Чорноморця» запланований на 19 липня о 19.00.