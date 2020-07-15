«Кремінь» перемагає «Миколаїв» у битві за 6 очок

Вчора, 19:54 Переглядів: 706 Коментарів: 1















































































































Фото: Артем Коваленко

Сьогодні, 15 липня, футболісти «Кременя» на своєму полі прийняли муніципальний клуб з Миколаєва - МФК «Миколаїв». Підопічні Сергія Свистуна у нелегкому протистоянні перемогли «Миколаїв». Дубль на рахунку Дмитра Сули.

У кременчужан цей матч через дискваліфікація пропустив голкіпер Андрій Олійник, й через травму поки не встиг відновитися півзахисник Анатолій Клюс. Проте «синьо-білу дружину» поповнив півзахисник Олег Марчук





«Кремінь» - «Миколаїв» - 2:1

Голи: Сула 25 (пен), Сула 82 - Зарічнюк 84.

«Кремінь»: Закорський Бичков Курелєх Головко Дмитрієв Литвяк Моцик Лобода Мурашов Козлов Сула. Запасні: Фастов Черниш Пилипенко Білоус Кривенко Янаков Фзакадзе Бафталовський Марчук. Головний тренер Сергій Свистун

«Миколаїв»: Шеліхов Ульянов Охрончук Порох Куксенко Вітенчук Росляков Кравченко Ковальов Войцеховський Яворський. Запасні: Агаларов Березянський Ляшевський Кушніренко Паламар Черепущак Зарічнюк Сердюк Біневський. Головний тренер Ілля Близнюк





Головний арбітр: Анастасія Романюк (Івано-Франківськ)

Арбітри: Олександра Ардашева (Київ), Марина Стрілецька (Суми), 4-й арбітр - Сердюк Денис (Полтава)

Спостерігач арбітражу - Абросимов Євген (Одеса)









Післяматчеві коментарі гравців та тренерів





«Щільно зіграли в обороні й добре зіграли на виході – з оборони в атаку»: головний тренер «Кременя» Сергій Свистун

⠀

- Вдячний хлопцям, те що планували – виконали. Щільно зіграли в обороні й добре зіграли на виході – з оборони в атаку. Ми цим скористалися забив м’ячі. Грою задоволений.

⠀

Є звичайно моменти над якими будемо працювати. Необхідно більше уваги звернути на контроль м’яча, у нас все-таки багато браку в передачі.

⠀

- У першому тайм ви замінили Назара Моцика.

- У нього травма. Він попрохав заміну.

⠀

- Як оціните гру новачків Джаби Фхакадзе та Олега Марчука?

- Поки рано давати оцінку. Мало часу… У Джаби трохи більше… Я сподівався на більш агресивну гру з його боку в обороні та атаці. Є час, будемо працювати.

⠀

- Майже повний мат відіграв Артем Козлов.

- У мене з ним була розмова, він все зрозумів. Хай працює. Все одно грають сильніші – тренера не вороги собі.

⠀

- Влад Закорський достойно сьогодні замінив Олійника?

- Думаю, що так.









Автор дублю «Кременя» Дмитро Сула має в своєму активі 5 голів у 5 матчах. Всі забиті голи Дмитро присвячує своїй коханій дівчині Катерині, яка вболіває за Дмитра із сонячної Одеси.

⠀

- Нарешті вдалося відзначитися дублем, а то набридло забивати по одному м’ячу. Думав, коли вже заб’ю два-три м’ячі. Слава Богу, що вийшло.

⠀

- Коли підходив пробивати пенальті була впевненість, що проб’єш?

- Я і в Івано-Франківську був упевнений. Так вийшло, що втратив м’яч та більше акцентувався на воротарі – зловив його коли він стрибнув в інший кут, але при цьому втратив м’яч. Й тому пробив повз. Сьогодні впевнено підійшов до виконання пенальті, я завжди впевнено підходжу до пенальті.

⠀

- Прийшов у Кремінь ти стабільно граєш у стартовому складі й з кожною грою розкриваєшся?

- Я такий гравець, якщо в мене вірити й знаходитися в діалозі, то підтверджую цю довіру своєю грою на полі.

⠀

- Наступний матч з «Чорноморцем» в Одесі. Для тебе цей матч особливий?

- Так, це клуб, який мене виховав, дав дорогу в професійний спорт. Дуже чекаю цей матч.









Турнірна таблиця





М Команда I П Н П РМ О 1 "Інгулець" 24 15 5 4 39-18 50 2 "Минай" 24 14 5 5 39-24 47 3 "Агробізнес" 24 15 1 8 42-27 46 4 "Волинь" 24 13 6 5 45-32 45 5 "Оболонь Бровар" 24 13 6 5 35-26 45 6 "Рух" 23 13 5 5 39-19 44 7 "Металіст 1925" 24 13 5 6 35-23 44 8 "Авангард" 24 12 5 7 33-27 41 9 "Гірник-Спорт" 23 10 3 10 33-34 33 10 "Чорноморець" 24 8 6 10 29-33 30 11 "Прикарпаття" 24 7 3 14 34-41 24 12 "Миколаїв" 24 5 8 11 31-37 23 13 "Кремінь" 24 6 5 13 32-44 23 14 "Балкани" 24 4 6 14 20-43 18 15 "Металург" 21 3 2 16 17-39 11 16 "Черкащина" 23 1 3 19 17-53 6





Наступний матч «Кремінь» зіграє в Одесі. Матч проти «Чорноморця» запланований на 19 липня о 19.00.