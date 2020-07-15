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«Кремінь» перемагає «Миколаїв» у битві за 6 очок

Вчора, 19:54 Переглядів: 706 Коментарів: 1

Кременчужани на своєму полі прийняли «корабелів»
Фото: Артем Коваленко

Сьогодні, 15 липня, футболісти «Кременя» на своєму полі прийняли муніципальний клуб з Миколаєва - МФК «Миколаїв». Підопічні Сергія Свистуна у нелегкому протистоянні перемогли «Миколаїв». Дубль на рахунку Дмитра Сули.

 

У кременчужан цей матч через дискваліфікація пропустив голкіпер Андрій Олійник, й через травму поки не встиг відновитися півзахисник Анатолій Клюс. Проте «синьо-білу дружину» поповнив півзахисник Олег Марчук


«Кремінь» - «Миколаїв» - 2:1

Голи: Сула 25 (пен), Сула 82 - Зарічнюк 84.  

«Кремінь»: Закорський Бичков Курелєх Головко Дмитрієв Литвяк Моцик Лобода Мурашов Козлов Сула. Запасні: Фастов Черниш Пилипенко Білоус Кривенко Янаков Фзакадзе Бафталовський Марчук. Головний тренер Сергій Свистун

«Миколаїв»: Шеліхов Ульянов Охрончук Порох Куксенко Вітенчук Росляков Кравченко Ковальов Войцеховський Яворський. Запасні: Агаларов Березянський Ляшевський Кушніренко Паламар Черепущак Зарічнюк Сердюк Біневський. Головний тренер Ілля Близнюк


Головний арбітр: Анастасія Романюк (Івано-Франківськ)

Арбітри: Олександра Ардашева (Київ), Марина Стрілецька (Суми), 4-й арбітр - Сердюк Денис (Полтава)

Спостерігач арбітражу - Абросимов Євген (Одеса)



Післяматчеві коментарі гравців та тренерів


«Щільно зіграли в обороні й добре зіграли на виході – з оборони в атаку»: головний тренер «Кременя» Сергій Свистун

- Вдячний хлопцям, те що планували – виконали. Щільно зіграли в обороні й добре зіграли на виході – з оборони в атаку. Ми цим скористалися забив м’ячі. Грою задоволений.

Є звичайно моменти над якими будемо працювати. Необхідно більше уваги звернути на контроль м’яча, у нас все-таки багато браку в передачі.

- У першому тайм ви замінили Назара Моцика.
- У нього травма. Він попрохав заміну.

- Як оціните гру новачків Джаби Фхакадзе та Олега Марчука?
- Поки рано давати оцінку. Мало часу… У Джаби трохи більше… Я сподівався на більш агресивну гру з його боку в обороні та атаці. Є час, будемо працювати.

- Майже повний мат відіграв Артем Козлов.
- У мене з ним була розмова, він все зрозумів. Хай працює. Все одно грають сильніші – тренера не вороги собі.

- Влад Закорський достойно сьогодні замінив Олійника?
- Думаю, що так.



Автор дублю «Кременя» Дмитро Сула має в своєму активі 5 голів у 5 матчах. Всі забиті голи Дмитро присвячує своїй коханій дівчині Катерині, яка вболіває за Дмитра із сонячної Одеси.

- Нарешті вдалося відзначитися дублем, а то набридло забивати по одному м’ячу. Думав, коли вже заб’ю два-три м’ячі. Слава Богу, що вийшло.

- Коли підходив пробивати пенальті була впевненість, що проб’єш?
- Я і в Івано-Франківську був упевнений. Так вийшло, що втратив м’яч та більше акцентувався на воротарі – зловив його коли він стрибнув в інший кут, але при цьому втратив м’яч. Й тому пробив повз. Сьогодні впевнено підійшов до виконання пенальті, я завжди впевнено підходжу до пенальті.

- Прийшов у Кремінь ти стабільно граєш у стартовому складі й з кожною грою розкриваєшся?
- Я такий гравець, якщо в мене вірити й знаходитися в діалозі, то підтверджую цю довіру своєю грою на полі.

- Наступний матч з «Чорноморцем» в Одесі. Для тебе цей матч особливий?
- Так, це клуб, який мене виховав, дав дорогу в професійний спорт. Дуже чекаю цей матч.


 


Турнірна таблиця


М Команда I П Н П РМ О
1 "Інгулець" 24 15 5 4 39-18 50
2 "Минай" 24 14 5 5 39-24 47
3 "Агробізнес" 24 15 1 8 42-27 46
4 "Волинь" 24 13 6 5 45-32 45
5 "Оболонь Бровар" 24 13 6 5 35-26 45
6 "Рух" 23 13 5 5 39-19 44
7 "Металіст 1925" 24 13 5 6 35-23 44
8 "Авангард" 24 12 5 7 33-27 41
9 "Гірник-Спорт" 23 10 3 10 33-34 33
10 "Чорноморець" 24 8 6 10 29-33 30
11 "Прикарпаття" 24 7 3 14 34-41 24
12 "Миколаїв" 24 5 8 11 31-37 23
13 "Кремінь" 24 6 5 13 32-44 23
14 "Балкани" 24 4 6 14 20-43 18
15 "Металург" 21 3 2 16 17-39 11
16 "Черкащина" 23 1 3 19 17-53 6


Наступний матч «Кремінь» зіграє в Одесі. Матч проти «Чорноморця» запланований на 19 липня о 19.00.

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Автор: Альона Душенко Фото: Артем Коваленко
Теги: футбол Кремінь Миколаїв
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 1

138
pavlov37:
Вчора, 23:06

Верим в команду!


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