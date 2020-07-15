Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 15.07.2020 21:00
Підтверджені:
Україна55607
Кременчук124
Хворі:
Україна26049
Кременчук5
Одужало:
Україна28131
Кременчук115
Померло:
Україна1427
Кременчук4
Кременчук, Освіта

Вчора у Кременчуці пройшло ЗНО з географії: третина випускників на нього не прийшла

Сьогодні, 07:32 Переглядів: 129

Випадків підвищеної температури чи порушень не виявлено

Вчора, 15 липня, у Кременчуці пройшло ЗНО з географії. 


За інформацією начальника департаменту освіти Геннадія Москалика, у Кременчуці було створено 6 пунктів ЗНО для складання цього предмета – у  школах №8, 20, ліцеях № 17, 30, Кременчуцькому педколеджі та Кременчуцькому національному університеті ім. М.Остроградського.


Для участі у ЗНО з географії в нашому місті було зареєстровано 1273 учасника. Всі учасники були допущені до пунктів тестування. На тестування не з’явилася 391 особа (близько 31%).


У ЗНО з географії взяв участь 291 випускник закладів загальної середньої освіти м. Кременчука, 33 випускника кременчуцьких шкіл відмовилися від складання ЗНО з географії.


Випадків підвищеної температури чи порушень не виявлено.


Результати зовнішнього незалежного оцінювання з географії буде оголошено до 29 липня.

0
Автор: Руслана Горгола
Теги: ЗНО
компанія «Інтера Люкс»

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх