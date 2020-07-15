Вчора у Кременчуці пройшло ЗНО з географії: третина випускників на нього не прийшла

Випадків підвищеної температури чи порушень не виявлено
Вчора, 15 липня, у Кременчуці пройшло ЗНО з географії.
За інформацією начальника департаменту освіти Геннадія Москалика, у Кременчуці було створено 6 пунктів ЗНО для складання цього предмета – у школах №8, 20, ліцеях № 17, 30, Кременчуцькому педколеджі та Кременчуцькому національному університеті ім. М.Остроградського.
Для участі у ЗНО з географії в нашому місті було зареєстровано 1273 учасника. Всі учасники були допущені до пунктів тестування. На тестування не з’явилася 391 особа (близько 31%).
У ЗНО з географії взяв участь 291 випускник закладів загальної середньої освіти м. Кременчука, 33 випускника кременчуцьких шкіл відмовилися від складання ЗНО з географії.
Випадків підвищеної температури чи порушень не виявлено.
Результати зовнішнього незалежного оцінювання з географії буде оголошено до 29 липня.