Кременчугские главврачи уже стали членами партии «За майбутнє» – и вице-мэр Усанова ведет их на выборы

Сьогодні, 19:03 Переглядів: 880 Коментарів: 4

Вице-мэр Ольга Усанова баллотируется в Кременчугский районный совет как кандидат от партии «За майбутнє». В списке кандидатов у неё №1. За собой в райсовет она ведет практически всех городских главврачей – руководителей коммунальных больниц и ЦПМСП. Все эти главврачи уже стали членами партии «За майбутнє» (а партия создана только в мае этого года). Вот что значит дисциплина. Ольга Усанова ведь профильный мэр – она курирует сферу здравоохранения.



Вот список главврачей-кандидатов:

№5 – Радомир Сербин, директор КНМП «Кременчугский перинатальный центр ІІ уровня», член партии «За майбутнє»;

– Радомир Сербин, директор КНМП «Кременчугский перинатальный центр ІІ уровня», член партии «За майбутнє»; №7 – Виктор Севастян, директор КНМП «Кременчугская больница «Правобережная», член партии;

№9 – Оксана Корлякова, директор КНМП «Больница интенсивного лечения «Кременчугская»;

№11 – Мария Чернявская, директор ЦПМСП №3, член партии;

№12 – Наталья Тарасова, директор ЦПМСП №1, член партии;

№14 – Надежда Боровик, заместитель директора ЦПМСП №3, член партии;

№16 – Галина Бородянец, директор КНМП «Кременчугская первая городская больница им. Богаевского», член партии;

№18 – Оксана Махтай, директор ЦПМСП №2, член партии;

№37 – Николай Чип, директор КНМП «Больница восстановительного лечения», член партии.

Как видите, отработаны все городские центры первичной медико-санитарной помощи и все городские больницы (за исключением «Приднепровской»). Городская команда власти Шаповалова-Малецкого ведет в райсовет мощный десант. Одними лишь главврачами список не исчерпывается, здесь ещё много руководителей коммунальных предприятий и структурных подразделений исполкома.

Вот они:

Наталья Заводчикова (№2), начальник райадминистрации Автозаводского района;

Марина Доценко (№4), директор департамента соцзащиты;

Лариса Дзюба (№6), директор терцентра Автозаводского района;

Ольга Миронова (№8), директор терцентра Крюковского района;

Виктор Василенко (№10), гендиректор КП «Благоустройство Кременчуга»;

Александр Вертюх (№13), директор КП «Кременчугское троллейбусное управление им. Левитана»;

Сергей Шиян (№17), директор коммунального автотранспортного предприятия-1628;

Валерий Киреев (№20), директор КП «Кременчугское подрядное дорожно-ремонтное строительное управление»;

Владимир Малёванный (№21), финансовый директор КП «Кременчугводоканал »;

Андрей Макаров (№30), начальник управления по делам семьи и детей

Естественно, все эти чиновники тоже уже стали членами партии «За майбутнє». Вот так – стройными рядами – вступили и дисциплинированно теми же стройными рядами пошли на выборы.