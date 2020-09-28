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Кременчук, Політика, Місцеві вибори 2020

Кременчугские главврачи уже стали членами партии «За майбутнє» – и вице-мэр Усанова ведет их на выборы

Сьогодні, 19:03 Переглядів: 880 Коментарів: 4

 

За ними следом идут руководители других коммунальных предприятий

Вице-мэр Ольга Усанова баллотируется в Кременчугский районный совет как кандидат от партии «За майбутнє». В списке кандидатов у неё №1. За собой в райсовет она ведет практически всех городских главврачей – руководителей коммунальных больниц и ЦПМСП. Все эти главврачи уже стали членами партии «За майбутнє» (а партия создана только в мае этого года). Вот что значит дисциплина. Ольга Усанова ведь профильный мэр – она курирует сферу здравоохранения.


Вот список главврачей-кандидатов:

  • №5 – Радомир Сербин, директор КНМП «Кременчугский перинатальный центр ІІ уровня», член партии «За майбутнє»;
  • №7 – Виктор Севастян, директор КНМП «Кременчугская больница «Правобережная», член партии;
  • №9 – Оксана Корлякова, директор КНМП «Больница интенсивного лечения «Кременчугская»;
  • №11 – Мария Чернявская, директор ЦПМСП №3, член партии;
  • №12 – Наталья Тарасова, директор ЦПМСП №1, член партии;
  • №14 – Надежда Боровик, заместитель директора ЦПМСП №3, член партии;
  • №16 – Галина Бородянец, директор КНМП «Кременчугская первая городская больница им. Богаевского», член партии;
  • №18 – Оксана Махтай, директор ЦПМСП №2, член партии;
  • №37 – Николай Чип, директор КНМП «Больница восстановительного лечения», член партии.

Как видите, отработаны все городские центры первичной медико-санитарной помощи и все городские больницы (за исключением «Приднепровской»). Городская команда власти Шаповалова-Малецкого ведет в райсовет мощный десант. Одними лишь главврачами список не исчерпывается, здесь ещё много руководителей коммунальных предприятий и структурных подразделений исполкома.

Вот они:

  • Наталья Заводчикова (№2), начальник райадминистрации Автозаводского района;
  • Марина Доценко (№4), директор департамента соцзащиты;
  • Лариса Дзюба (№6), директор терцентра Автозаводского района;
  • Ольга Миронова (№8), директор терцентра Крюковского района;
  • Виктор Василенко (№10), гендиректор КП «Благоустройство Кременчуга»;
  • Александр Вертюх (№13), директор КП «Кременчугское троллейбусное управление им. Левитана»;
  • Сергей Шиян (№17), директор коммунального автотранспортного предприятия-1628;
  • Валерий Киреев (№20), директор КП «Кременчугское подрядное дорожно-ремонтное строительное управление»;
  • Владимир Малёванный (№21), финансовый директор КП «Кременчугводоканал»;
  • Андрей Макаров (№30), начальник управления по делам семьи и детей

Естественно, все эти чиновники тоже уже стали членами партии «За майбутнє». Вот так – стройными рядами – вступили и дисциплинированно теми же стройными рядами пошли на выборы.

4
Автор: Лариса Артеменко
Теги: местные выборы выборы в Кременчуге Кременчугский райсовет партия "За майбутнє" Кременчуг главврачи медики чиновники коммунальные предприятия ЦПМСП
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 4

235
Pereselenets:
Сьогодні, 19:58

Админресурс работает по-полной.


15 0
125
StarПёр:
Сьогодні, 21:11

Прости тут к И


3 0
137
canek:
Сьогодні, 21:33

Интересно а их заставили или нет?

И взнос всем надо платить или партия все покрывает?


0 0
16
DANILO:
Сьогодні, 22:36

Интересная вещь: сообщники коррупции: ремонты больниц и школ, медикаменты, медицинское оборудование, взятки и т.д. не перечесть. Все по цене в разы выше рыночной!!!!  За них может проголосовать только тот человек, чье рыло ест из этой коррупированной кормушки. Боже, какой они делают грех. И за все эти грехи платить придется их детям.  

 


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МІСЦЕВІ ВИБОРИ 2020:

25 жовтня 2020 року відбудуться чергові вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.

Особливості місцевих виборів-2020:

У ЦВК виділили чотири особливості виборів, які відбудуться 25 жовтня:

  • вибори будуть організовуватися на новій територіальній основі;
  • у рік проведення чергових місцевих виборів відбудуться перші місцеві вибори до тергромад, які призначаються і проводяться разом із черговими;
  • вибори депутатів місцевих рад будуть організовуватися і проводитися за новими виборчими системами;
  • місцеві вибори передбачають дотримання гендерної квоти – серед кожних п'яти кандидатів у списку має бути щонайменше дві жінки. Без дотримання квот можуть відмовити кандидатам усього списку.

Зокрема місцеві вибори будуть проводитись за двома системами: партійна пропорційна система та відкриті виборчі списки для міст із населенням від 90 тис., мажоритарна - для решти.

Система відкритих списків дозволить виборцям голосувати не лише за партію, а й за конкретного кандидата, якого вони хочу бачити при владі. Тобто спочатку виборець має проголосувати за партію, а потім – за окремого кандидата від цієї партії.

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