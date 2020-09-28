Кременчугские главврачи уже стали членами партии «За майбутнє» – и вице-мэр Усанова ведет их на выборы

Вице-мэр Ольга Усанова баллотируется в Кременчугский районный совет как кандидат от партии «За майбутнє». В списке кандидатов у неё №1. За собой в райсовет она ведет практически всех городских главврачей – руководителей коммунальных больниц и ЦПМСП. Все эти главврачи уже стали членами партии «За майбутнє» (а партия создана только в мае этого года). Вот что значит дисциплина. Ольга Усанова ведь профильный мэр – она курирует сферу здравоохранения.
Как видите, отработаны все городские центры первичной медико-санитарной помощи и все городские больницы (за исключением «Приднепровской»). Городская команда власти Шаповалова-Малецкого ведет в райсовет мощный десант. Одними лишь главврачами список не исчерпывается, здесь ещё много руководителей коммунальных предприятий и структурных подразделений исполкома.
Естественно, все эти чиновники тоже уже стали членами партии «За майбутнє». Вот так – стройными рядами – вступили и дисциплинированно теми же стройными рядами пошли на выборы.
25 жовтня 2020 року відбудуться чергові вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.
Особливості місцевих виборів-2020:
У ЦВК виділили чотири особливості виборів, які відбудуться 25 жовтня:
Зокрема місцеві вибори будуть проводитись за двома системами: партійна пропорційна система та відкриті виборчі списки для міст із населенням від 90 тис., мажоритарна - для решти.
Система відкритих списків дозволить виборцям голосувати не лише за партію, а й за конкретного кандидата, якого вони хочу бачити при владі. Тобто спочатку виборець має проголосувати за партію, а потім – за окремого кандидата від цієї партії.