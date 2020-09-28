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Кременчук, Політика, Місцеві вибори 2020

В Кременчугском горсовете больше не будет «Самопомочі»

Сьогодні, 20:32 Переглядів: 176

Члены фракции разбрелись по другим партиям

В Кременчугском горсовете больше не будет фракции партии «Самопоміч». Партия не участвует в городских выборах в Кременчуге. А члены одноименной фракции уже разбрелись по другим партиям.


«Самопоміч» прошла в Кременчугский горсовет в 2015 году. Интеллигенты и патриоты тогда возлагали на эту партию большие надежды. Партия была проукраинская. В горсовете фракция «Самопомочі» была немногочисленной – состояла из трех депутатов: Павленко, Гордеева, Прокоп.


Александр Прокоп возглавлял фракцию. А Валентина Гордеева и Анна Павленко занимались активной депутатской деятельностью.


Анна Павленко – соорганизатор и активный участник кременчугского Майдана, занимала четкую проукраинскую позицию. Когда патриоты организовали блокаду торговли с оккупантами, она выступила на сессии горсовета с предложением поддержать блокаду. Но кременчугские депутаты блокаду торговли с оккупантами не поддержали. В 2020 году Анна Павленко не участвует в выборах в Кременчуге, она подтвердила эту информацию «Телеграфу». Сказала, что будет поддерживать «Европейскую солидарность».


Валентина Гордеева все пять лет депутатской каденции занималась жилищно-коммунальными проблемами Кременчуга и кременчужан. Она – единственный депутат горсовета, выступивший с требованием пересчитать и снизить завышенные, с её точки зрения, нормы потребления воды в Кременчуге. Гордеева очень настойчиво добивалась пересчета, но депутаты горсовета её не поддержали. Также она регулярно занималась коммунальными проблемами жителей Занасыпи – это её округ.

В 2020 году Валентина Гордеева идет на выборы в Кременчугский горсовет по спискам Радикальной партии Ляшко.


Бывший глава фракции «Самопомочі» Александр Прокоп тоже участвует в нынешних выборах. Он баллотируется в Кременчугский райсовет как кандидат (№42) от ВО «Батьківщина».

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Автор: Лариса Артеменко
Теги: "Самопоміч" ВО "Батьківщина" выборы райсовет списки кандидатов Кременчуг "Європейська солідарність"
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МІСЦЕВІ ВИБОРИ 2020:

25 жовтня 2020 року відбудуться чергові вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.

Особливості місцевих виборів-2020:

У ЦВК виділили чотири особливості виборів, які відбудуться 25 жовтня:

  • вибори будуть організовуватися на новій територіальній основі;
  • у рік проведення чергових місцевих виборів відбудуться перші місцеві вибори до тергромад, які призначаються і проводяться разом із черговими;
  • вибори депутатів місцевих рад будуть організовуватися і проводитися за новими виборчими системами;
  • місцеві вибори передбачають дотримання гендерної квоти – серед кожних п'яти кандидатів у списку має бути щонайменше дві жінки. Без дотримання квот можуть відмовити кандидатам усього списку.

Зокрема місцеві вибори будуть проводитись за двома системами: партійна пропорційна система та відкриті виборчі списки для міст із населенням від 90 тис., мажоритарна - для решти.

Система відкритих списків дозволить виборцям голосувати не лише за партію, а й за конкретного кандидата, якого вони хочу бачити при владі. Тобто спочатку виборець має проголосувати за партію, а потім – за окремого кандидата від цієї партії.

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