В Кременчугском горсовете больше не будет «Самопомочі»

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В Кременчугском горсовете больше не будет фракции партии «Самопоміч». Партия не участвует в городских выборах в Кременчуге. А члены одноименной фракции уже разбрелись по другим партиям.





«Самопоміч» прошла в Кременчугский горсовет в 2015 году. Интеллигенты и патриоты тогда возлагали на эту партию большие надежды. Партия была проукраинская. В горсовете фракция «Самопомочі» была немногочисленной – состояла из трех депутатов: Павленко, Гордеева, Прокоп.



Александр Прокоп возглавлял фракцию. А Валентина Гордеева и Анна Павленко занимались активной депутатской деятельностью.



Анна Павленко – соорганизатор и активный участник кременчугского Майдана, занимала четкую проукраинскую позицию. Когда патриоты организовали блокаду торговли с оккупантами, она выступила на сессии горсовета с предложением поддержать блокаду. Но кременчугские депутаты блокаду торговли с оккупантами не поддержали. В 2020 году Анна Павленко не участвует в выборах в Кременчуге, она подтвердила эту информацию «Телеграфу». Сказала, что будет поддерживать «Европейскую солидарность».



Валентина Гордеева все пять лет депутатской каденции занималась жилищно-коммунальными проблемами Кременчуга и кременчужан. Она – единственный депутат горсовета, выступивший с требованием пересчитать и снизить завышенные, с её точки зрения, нормы потребления воды в Кременчуге. Гордеева очень настойчиво добивалась пересчета, но депутаты горсовета её не поддержали. Также она регулярно занималась коммунальными проблемами жителей Занасыпи – это её округ.

В 2020 году Валентина Гордеева идет на выборы в Кременчугский горсовет по спискам Радикальной партии Ляшко.



Бывший глава фракции «Самопомочі» Александр Прокоп тоже участвует в нынешних выборах. Он баллотируется в Кременчугский райсовет как кандидат (№42) от ВО «Батьківщина».