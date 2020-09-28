Як у додзьо Кременчука навчають використовувати енергію «кі»

Сьогодні, 08:18 Переглядів: 662

«ТелеграфЪ» завітав на тренування з айкідо. Федерація у нашому місті функціонує понад 30 років (президент федерації Андрій Малюк, другий дан айкікай та 4 дан мутококай) і поєднала не одне покоління кременчужан. Айкідо поєднує гармонію, любов, виконання технік за рахунок енергії «кі». Засновник Моріхей Уесіба в основу айкідо поклав ідею використання енергії супротивника проти нього самого. До ідеї створення миролюбивого айкідо засновник прийшов в досить похилому віці через війну, молитву і вчителів.









Завітавши до додзьо (тренувальна зала), ми побачили там малечу, яка нас гостинно зустрічала. Хлопці та дівчата тренуються не один рік. У залі на стіні висить портрет Моріхея Уесіби та зображення напису «айкідо». З того ж боку сидить «сенсей» (учитель), учні сідають («сейдза») лицем до нього. У додзьо кожен повинен дотримуватись певних чітких правил поведінки, особливо після виходу на татамі. Перед початком занять та після них зазвичай виконується певний ритуал, що символізує вдячність О-сенсею, подяку викладачу, та повагу один до одного, до тих, хто практикує айкідо.









Сенсей Юлія Усенко (перший дан чорного пояса з айкідо) навчає зараз дітей, а колись давно вона сама прийшла у додзьо й вирішила спробувати, що таке айкідо. Юлію зустрів сенсей Анатолій Артемчук (перший дан чорний пояс) і показав, що це за бойове мистецтво. Вона мріяла займатися бойовим мистецтвом, але здійснила мрію у більш дорослому віці. Тепер вона - єдина дівчина у Кременчуці, яка має перший дан з айкідо.





- Із захопленням дивилася, що це за вид мистецтва, як вони падали, й думала, чи зможу це повторити. Тепер я треную в цьому додзьо і є сенсеєм. У мене є свої учні, і я запрошую охочих подивитися й приєднатися до тренувань, – розповіла Юлія.









За словами сенсея, людина, яка займається айкідо, стає врівноваженою та спокійною, адже знаходить внутрішню гармонію. Діти, які потрапляють на айкідо, можуть навчитися дисципліні, впевненості в собі, стати більш м’якими й зможуть за себе постояти.





- Сенсей має надихати на роботу та результати, як мене надихає мій сенсей. Мій учень має бути натхненним, коли я бачу, що він з азартом та величезним бажанням тренується, то і в мене виникає більше натхнення, воно взаємне, – поділилася Юлія Усенко.





В айкідо немає змагань, лише семінари, в яких вони демонструють свою техніку. Юлія за освітою психолог і зауважує, що, залежно від характеру та цілеспрямованості, кожна дитина по-своєму вкладає душу у виконання тих чи інших елементів.





Для охочих спробувати себе в айкідо та здійснити свою дитячу мрію – у Кременчуці працює два зали: один зал розміщений на Раківці за адресою: вул.Космічна,1 (є групи 6-9, від 10 років). Ще є зал на вул.Київській, 65а, де викладає президент Андрій Малюк.



