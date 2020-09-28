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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині припинили незаконну вирубку дерев

Сьогодні, 07:44 Переглядів: 849

 

Групу чоловіків з бензопилами виявили у селі Буланове

У селі Буланове Полтавського району 29 вересня припинили незаконну порубку. На місці, де «працювала» група чоловіків, виявили автомобіль «ЗІЛ», завантажений розпиляною деревиною. Серед спиляного виявили також колоду дубу діаметром майже 1,5 метри, - повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини.


Слідчо-оперативна група поліції з’ясувала, що рубали дерева без дозволу. Автомобіль з деревиною вилучили. Встановлюють, на яку суму завдали збитків.


 


Відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 246 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 17 тисяч до 25,5 тисяч гривень штрафу або до 6 місяців арешту, або до 3 років обмеження чи позбавлення волі.


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Автор: Євгенія Каблучка Джерело фото: pl.npu.gov.ua Джерело відео: pl.npu.gov.ua
Теги: деревья рубають дерева
компанія «Інтера Люкс»

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