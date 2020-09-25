Готувались до виборів: мерія Кременчука спустила 2,68 млн грн на поштові скриньки

За 2 роки департамент ЖКГ уклав 162 угоди на поточний ремонт скриньок з улюбленим ФОПом, підряди якого з року в рік ростуть
Департамент житлово-комунального господарства виконкому Кременчуцької міської ради за 2019-2020 рік уклав угод на послуги з поточного ремонту (заміни) поштових скриньок у житлових будинках міста на загальну суму 2,68 млн грн. Усього, за даними Prozorro, було укладено 162 угоди - на кожний будинок окремо. Тож хоча суми на скриньки вийшли значні (понад 1 мільйон гривень у 2020 році та майже 1,68 мільйона у 2019 році) – тендери не проводилися. Замовник уникнув торгів, оскільки вартість закупівлі по кожному будинку коливається від 2,8 до 36,2 тис грн. (Із 19 квітня цього року поріг закупівлі – тобто вартість товарів, робіт та послуг, після якої торги стають обов’язковими – складає 50 тис грн; до 19 квітня поріг на послуги складав 200 тис грн).
Відповідно до Закону «Про публічні закупівлі» (ст. 2, п. 7), «замовник не має права ділити предмет закупівлі на частини з метою уникнення проведення процедури відкритих торгів або застосування цього Закону. Предмет закупівлі один і той самий в усіх 162 випадках – «Поточний ремонт (заміна) поштових скриньок в житловому будинку №* (адреса) в м.Кременчуці». Різниця лише в номері й адресі – тож цим і зманіпулювали чиновники мерії, визначивши окремі 162 предмети закупівлі і укладаючи прямі угоди – на власний розсуд.
Скриньки встановлюють у будинках, які давно не є комунальною власністю – за законом наразі багатоквартирні будинки належать співвласникам житла. Тож мерія не зобов’язана витрачати кошти платників податків на ремонти в приватному житлі. А якщо вже вирішили підтримати людей – варто було б розробити відповідну програму та критерії виділення коштів.
Проте, на нашу думку, мета ремонту скриньок очевидна: туди вкладають газети до чергових місцевих виборів. Найбільше друкованої продукції розповсюджує чинна команда мера Віталія Малецького та його вірні соратники. За 9,5 млн грн платників податків друкується газета «Кременчуцькі новини» - про «добрі справи» влади; а разом із нею розносять некомунальну, але провладну газету «Автограф», яка справно чорнить конкурентів чинного мера.
Усі угоди на 2,68 мільйона гривень на поштові отримав один улюблений підрядник мерії – ФОП Дарійчук Андрій Юрійович.
Ми писали про цього успішного ФОПа в матеріалі «Будівельна династія» - він із родини підприємців, які пачками отримують будівельні замовлення на неконкурентних закупівлях. Нагадаємо, в цілому будівельна династія Мазурів-Дарійчуків з 2017 по 2019 роки отримала підрядів на 35 мільйонів гривень, а разом з пов'язаними ФОПами - 44 млн грн.
Члени підприємливої родини (у тому числі й ФОП Дарійчук А.Ю.) нещодавно засвітилися у скандалі із заміною вікон у ДЮСШ №2: слідство підозрює, що за вікна платили двічі.
В цілому бюджетні замовлення улюбленого ФОПа з року в рік ростуть, у 2020 році вони склали 5,34 млн грн. (Діаграма - YouControl).