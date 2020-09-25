Готувались до виборів: мерія Кременчука спустила 2,68 млн грн на поштові скриньки

Сьогодні, 08:28 Переглядів: 654 Коментарів: 1

За 2 роки департамент ЖКГ уклав 162 угоди на поточний ремонт скриньок з улюбленим ФОПом, підряди якого з року в рік ростуть

Департамент житлово-комунального господарства виконкому Кременчуцької міської ради за 2019-2020 рік уклав угод на послуги з поточного ремонту (заміни) поштових скриньок у житлових будинках міста на загальну суму 2,68 млн грн. Усього, за даними Prozorro, було укладено 162 угоди - на кожний будинок окремо. Тож хоча суми на скриньки вийшли значні (понад 1 мільйон гривень у 2020 році та майже 1,68 мільйона у 2019 році) – тендери не проводилися. Замовник уникнув торгів, оскільки вартість закупівлі по кожному будинку коливається від 2,8 до 36,2 тис грн. (Із 19 квітня цього року поріг закупівлі – тобто вартість товарів, робіт та послуг, після якої торги стають обов’язковими – складає 50 тис грн; до 19 квітня поріг на послуги складав 200 тис грн).





Відповідно до Закону «Про публічні закупівлі» (ст. 2, п. 7), «замовник не має права ділити предмет закупівлі на частини з метою уникнення проведення процедури відкритих торгів або застосування цього Закону. Предмет закупівлі один і той самий в усіх 162 випадках – «Поточний ремонт (заміна) поштових скриньок в житловому будинку №* (адреса) в м.Кременчуці». Різниця лише в номері й адресі – тож цим і зманіпулювали чиновники мерії, визначивши окремі 162 предмети закупівлі і укладаючи прямі угоди – на власний розсуд.





Скриньки встановлюють у будинках, які давно не є комунальною власністю – за законом наразі багатоквартирні будинки належать співвласникам житла. Тож мерія не зобов’язана витрачати кошти платників податків на ремонти в приватному житлі. А якщо вже вирішили підтримати людей – варто було б розробити відповідну програму та критерії виділення коштів.

Проте, на нашу думку, мета ремонту скриньок очевидна: туди вкладають газети до чергових місцевих виборів. Найбільше друкованої продукції розповсюджує чинна команда мера Віталія Малецького та його вірні соратники. За 9,5 млн грн платників податків друкується газета «Кременчуцькі новини» - про «добрі справи» влади; а разом із нею розносять некомунальну, але провладну газету «Автограф», яка справно чорнить конкурентів чинного мера.





Хто отримав підряд на скриньки?

Усі угоди на 2,68 мільйона гривень на поштові отримав один улюблений підрядник мерії – ФОП Дарійчук Андрій Юрійович.

Ми писали про цього успішного ФОПа в матеріалі «Будівельна династія» - він із родини підприємців, які пачками отримують будівельні замовлення на неконкурентних закупівлях. Нагадаємо, в цілому будівельна династія Мазурів-Дарійчуків з 2017 по 2019 роки отримала підрядів на 35 мільйонів гривень, а разом з пов'язаними ФОПами - 44 млн грн.









Члени підприємливої родини (у тому числі й ФОП Дарійчук А.Ю.) нещодавно засвітилися у скандалі із заміною вікон у ДЮСШ №2: слідство підозрює, що за вікна платили двічі.









В цілому бюджетні замовлення улюбленого ФОПа з року в рік ростуть, у 2020 році вони склали 5,34 млн грн. (Діаграма - YouControl).