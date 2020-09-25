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Кременчужан закликають підтримати громаду Поток, які приєдналися до Кременчука

Сьогодні, 08:02 Переглядів: 834 Коментарів: 1

Голосування проходить в онлайн-режимі через систему BankID

 

Мешканців Кременчука закликають підтримати проєкти Громадського бюджету Полтавської області, які планують реалізувати у Потоках. 


- Нещодавно Кременчук об'єднався з Потоківською сільською радою в єдину Кременчуцьку громаду. Давайте підтримаємо ініціативи вже нашої громади на Громадський бюджет Полтавської області та проголосуємо за проєкти, - зауважив Євген Перевезенцев. 


№64 «Джерело енергії» встановлення спортивного майданчика у селі Придніпрянське Кременчуцького району Полтавської області»
№75 «Сучасний новий дитячий майданчик біля Потоківського центру культури і дозвілля, Кременчуцький район»

№76 «Улаштування нового дитячо-спортивного майданчика у селі Мала Кохнівка Кременчуцького району» 


Голосування проходить в онлайн-режимі через систему BankID.


Також беруть участь в проєкті Кам'яні Потоки, які планують реалізувати спортивний проєкт «Спортивний дух єднає Сиваш», с. Кам’яні Потоки, Кременчуцький район.


- Через село Кам’яні Потоки протікає річка Дніпро, та незважаючи на це, жителі не мають змоги з користю проводити свій час біля водойми через непридатність для цього берегової зони. Реалізація даного проєкту сприятиме покращенню соціокультурному відпочинку жителів та сприятиме заняттю пляжними видами спорту, - йдеться у повідомленні.
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Автор: Альона Душенко
Теги: Потоки громадський бюджет
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 1

32
іван.о:
Сьогодні, 10:31

Через село Кам’яні Потоки протікає річка Дніпро, та незважаючи на це, жителі не мають змоги з користю проводити свій час біля водойми через непридатність для цього берегової зони. Реалізація даного проєкту сприятиме покращенню соціокультурному відпочинку жителів та сприятиме заняттю пляжними видами спорту, - йдеться у повідомленні
 а я всю жизнь думал что не могут потому что потоки хаус, маяк заняли всю прибрежную зону....
и как реализация прошлогодних проектов, особенно о видеокамерах по городу?????

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