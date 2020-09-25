Кременчужан закликають підтримати громаду Поток, які приєдналися до Кременчука

Сьогодні, 08:02 Переглядів: 834 Коментарів: 1

Мешканців Кременчука закликають підтримати проєкти Громадського бюджету Полтавської області, які планують реалізувати у Потоках.





- Нещодавно Кременчук об'єднався з Потоківською сільською радою в єдину Кременчуцьку громаду. Давайте підтримаємо ініціативи вже нашої громади на Громадський бюджет Полтавської області та проголосуємо за проєкти, - зауважив Євген Перевезенцев.





№64 «Джерело енергії» встановлення спортивного майданчика у селі Придніпрянське Кременчуцького району Полтавської області»

№75 «Сучасний новий дитячий майданчик біля Потоківського центру культури і дозвілля, Кременчуцький район»

№76 «Улаштування нового дитячо-спортивного майданчика у селі Мала Кохнівка Кременчуцького району»



Голосування проходить в онлайн-режимі через систему BankID.





Також беруть участь в проєкті Кам'яні Потоки, які планують реалізувати спортивний проєкт «Спортивний дух єднає Сиваш» , с. Кам’яні Потоки, Кременчуцький район.





- Через село Кам’яні Потоки протікає річка Дніпро, та незважаючи на це, жителі не мають змоги з користю проводити свій час біля водойми через непридатність для цього берегової зони. Реалізація даного проєкту сприятиме покращенню соціокультурному відпочинку жителів та сприятиме заняттю пляжними видами спорту, - йдеться у повідомленні.