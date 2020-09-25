Кременчужан закликають підтримати громаду Поток, які приєдналися до Кременчука

Мешканців Кременчука закликають підтримати проєкти Громадського бюджету Полтавської області, які планують реалізувати у Потоках.
№64 «Джерело енергії» встановлення спортивного майданчика у селі Придніпрянське Кременчуцького району Полтавської області»
№75 «Сучасний новий дитячий майданчик біля Потоківського центру культури і дозвілля, Кременчуцький район»
№76 «Улаштування нового дитячо-спортивного майданчика у селі Мала Кохнівка Кременчуцького району»
Голосування проходить в онлайн-режимі через систему BankID.
Також беруть участь в проєкті Кам'яні Потоки, які планують реалізувати спортивний проєкт «Спортивний дух єднає Сиваш», с. Кам’яні Потоки, Кременчуцький район.