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Кременчук, Спорт, Кременчуг

З нагоди 110-ї річниці хокею в Україні керівники ХК «Кременчук» отримали нагороди

Сьогодні, 07:19 Переглядів: 438

 

Вітаємо лауреатів

З нагоди 110-ї річниці хокею в Україні на території НСК «Олімпійський» у Києві відбулась церемонія нагородження спортсменів, тренерів, фахівців, які зробили видатний внесок в розвиток та становлення українського хокею. Серед лауреатів були відзначені керівники хокейного клубу «Кременук». Про це повідомляє пресслужба кременчуцького клубу.

 

Медаллю «За досягнення у хокеї» ФХУ нагородила президента ХК «Кременчук» Сергія Мазура.


 

Медалі «За видатні спортивні досягнення у хокеї» федерація вручила головному тренеру та генеральному менеджеру ХК «Кременчук» Олександру Савицькому...


 

та тренеру КДЮСШ «Авангард» Дмитру Христичу.


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Автор: Альона Душенко
Теги: хокей ХК Кременчук
компанія «Інтера Люкс»

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