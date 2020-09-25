З нагоди 110-ї річниці хокею в Україні керівники ХК «Кременчук» отримали нагороди

Сьогодні, 07:19 Переглядів: 438

З нагоди 110-ї річниці хокею в Україні на території НСК «Олімпійський» у Києві відбулась церемонія нагородження спортсменів, тренерів, фахівців, які зробили видатний внесок в розвиток та становлення українського хокею. Серед лауреатів були відзначені керівники хокейного клубу «Кременук». Про це повідомляє пресслужба кременчуцького клубу.

Медаллю «За досягнення у хокеї» ФХУ нагородила президента ХК «Кременчук» Сергія Мазура.





Медалі «За видатні спортивні досягнення у хокеї» федерація вручила головному тренеру та генеральному менеджеру ХК «Кременчук» Олександру Савицькому...





та тренеру КДЮСШ «Авангард» Дмитру Христичу.



