У Кременчуці відмінили велопарад

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Через несприятливі погодні умови довелося скасувати велопарад, приурочений до Дня міста. Про це повідомляють організатори.





Нагадаємо, що другий велопарад цього року мав стартувати від палацу культури Нафтохімік.



