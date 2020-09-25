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Кременчук, Спорт

У Кременчуці відмінили велопарад

Сьогодні, 17:33 Переглядів: 475

 

Захід мав стартувати з Молодіжного

Через несприятливі погодні умови довелося скасувати велопарад, приурочений до Дня міста. Про це повідомляють організатори. 


Нагадаємо, що другий велопарад цього року мав стартувати від палацу культури Нафтохімік.


Кременчук проведе ще один велопарад цього року
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Автор: Альона Душенко
Теги: велопарад
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