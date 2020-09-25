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У Кременчуці проведуть реконструкцію скверу «Нафтохімік»

Сьогодні, 13:29 Переглядів: 161 Коментарів: 1

На сквер «склалися» два депутати Полтавської облради із фондів, виділених їм на округи

У Кременчуці проведуть реконструкцію скверу «Нафтохімік»: на це піде 950 тис грн. Так, на засідання виконкому 25 вересня підготували проєкт рішення про внесення змін до показників місцевого бюджету. У бюджет приймуть ці кошти, які вирішили спрямувати на сквер депутати Полтавської облради Василь Хоменко та Валентина Крутько.


Це кошти Фонду розвитку територій області. Нагадаємо, кожному депутату облради виділили по 1 млн грн з цього фонду – гроші призначені на вирішення проблемних питань на округах.

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Автор: Татьяна Донченко
Теги: сквер Нафтохімік реконструкція
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 1

561
LYuSIYa:
Сьогодні, 13:50

Ну так,хто б сумнівався! У Василя Петровича на заводі лафа трошки накрилася, тепер піариться за парканом. Ось скоро почнеться скорочення на НПЗ, а Вася не при ділах. Спецодягу нема, лампочок на освітлення установок нема, навіть мило видають невчасно і потроху. Зате у Хоменка додаткового блага більше мільйона, можна і на деревця витратитися трошки.


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