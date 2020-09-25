У Кременчуці проведуть реконструкцію скверу «Нафтохімік»

Сьогодні, 13:29 Переглядів: 161 Коментарів: 1

На сквер «склалися» два депутати Полтавської облради із фондів, виділених їм на округи

У Кременчуці проведуть реконструкцію скверу «Нафтохімік»: на це піде 950 тис грн. Так, на засідання виконкому 25 вересня підготували проєкт рішення про внесення змін до показників місцевого бюджету. У бюджет приймуть ці кошти, які вирішили спрямувати на сквер депутати Полтавської облради Василь Хоменко та Валентина Крутько.





Це кошти Фонду розвитку територій області. Нагадаємо, кожному депутату облради виділили по 1 млн грн з цього фонду – гроші призначені на вирішення проблемних питань на округах.