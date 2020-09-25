У Кременчуці у трьох молодиків виявили «траву»

Сьогодні, 12:55 Переглядів: 343 Коментарів: 1

Одного з них застали на обпалюванні ймовірно крадених кабелів

24 вересня кременчуцькі патрульні виявили два випадки зберігання наркотичних речовин. Про це повідомили у патрульній поліції.





Близько 16.00 правоохоронці отримали виклик «Крадіжка». Заявник повідомив, що невідомі особи викрали комунікаційні дроти. Під час відпрацювання прилеглої території на вулиці Лебедина інспектори помітили 21-річного громадянина, який обпалював кабелі, схожі на викрадені. Під час поверхневої перевірки в останнього знайшли паперовий згорток з наркотичною речовиною.





Другий випадок стався на вулиці Українській. Під час поверхневої перевірки у двох осіб інспектори виявили паперові згортки з подрібненою речовиною, зовні схожою на канабіс.





В обох випадках патрульні викликали слідчо-оперативну групу, яка і встановить усі обставини, походження невідомих речовин та подальшу правову кваліфікацію.