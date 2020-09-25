Суворіше покарання отримав кременчужанин, який у Миргороді пограбував магазин

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Чоловіка спочатку засудили за крадіжку на три роки тюрми. Проте апеляційний суд виніс суворіший вирок за грабіж

Суворішого покарання домоглися для чоловіка, який у листопаді 2017 році пограбував магазин у Миргороді. Деталі інциденту повідомили у пресслужбі Полтавської обласної прокуратури. Тоді 32-річний неодноразово судимий кременчужанин зайшов у крамницю, відволік увагу продавщиці, забрав майже 2,5 тисячі гривень і вибіг на вулицю. Помітивши зловмисника, жінка почала кричати, чим привернула увагу перехожих. Коли чоловік усвідомив, що затримання неминуче, викинув гроші на дорогу.





Миргородський міськрайонний суд засудив чоловіка за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 185 Кримінального кодексу України (закінчений замах на крадіжку, вчинену повторно) на 3 роки позбавлення волі. Прокуратура Полтавщини не погодилася з таким рішенням і оскаржила його. На думку прокуратури, суд першої інстанції неправильно кваліфікував дії обвинуваченого та призначив надто м’яке покарання.





Полтавський апеляційний суд погодився із доводами й призначив особі покарання за ч. 2 ст. 186 Кримінального кодексу України (грабіж, вчинений повторно), позбавивши його волі на 5 років.