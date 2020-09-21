Футболіст з Кременчука Роман Безус у матчі з «Динамо» за 4 хвилини отримав дві жовті картки

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Вчора, 23 вересня, футбольний клуб «Динамо» Київ провів перший матч раунду плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів проти «Гента», який відбувся на полі бельгійців. Вихованець кременчуцького футболу та екс-гравець «Кременя» Роман Безус зіграв проти свої колишньої команди. Роман на аль, за 4 хвилини отримав другу жовту картку й залишив свою команду у меншості.

«Гент» – «Динамо» - 1:2 (1:1)

«Гент»: Руф - Кастро-Монтес, Пластун, Нгадеу-Нгаджуї, Фортуна - Овусу, Дорш - Безус, Одіджа-Офое (К) (Ботака, 62), Яремчук (Кляйндінст, 25) - Депуатр (Мохаммаді, 72)

«Динамо»: Бущан - Кендзьора, Забарний, Миколенко, Караваєв - Сидорчук (К), Шапаренко (Шепелєв, 82), Буяльський - Родрігес (Циганков, 59), де Пена, Супряга (Вербич, 66)

Голи: Кляйндінст (41) - Супряга (9), де Пена (79)

Попереджені: Фортуна (13), Безус (50), Одіджа-Офое (56) - Родрігес (31), Шепелєв (87)

Вилучений: Безус (53, друге попередження)





Огляд матчу можна переглянути на сайті УЄФА .





Перші хвилини гри пройшли під акомпанемент дощу. Кияни захопили контроль над м’ячем, тоді як господарі діяли вкрай обережно. На 9 хвилині матчу Караваєв розвинув атаку з лівого флангу передачею в центр штрафного на Буяльського, який перевів м’яч на Супрягу. Форварду залишалося переправити мяч у ворота з мінімальної відстані - 1:0. Через цей гол звернулися до VAR. Відеоповтори підтвердили, що гол був забитий за правилами, взяття воріт зарахували.





Швидкий пропущений гол став першим ударом для «Гента», а другий удар стався незабаром - Роману Яремчуку знадобилася заміна через ушкодження.





Господарі перехопили ігрову ініціативу лише в останню третину першого тайму, а свого першого удару по воротах Бущана завдали на 36-й хвилині - сильно пробив Безус, а голкіпер «Динамо» впорався з ударом екс-динамівця.





Вирівнявши гру, бельгійці вирівняли й рахунок. На 41-й хвилині «Гент» заробив право на виконання кутового, після подачі якого Кляйндінст, що раніше з’явився на полі замість Яремчука, виграв повітря та головою спрямував м’яч у ворота - 1:1.





Другий тайм динамівці знову розпочали з контролю м’яча, а наші суперники втратили другого українця з трьох присутніх у стартовому складі. Заробивши два попередження за чотири хвилини - за фоли проти Шапаренка та Буяльського, поле залишив кременчужанин Роман Безус.





Опинившись у меншості, «Гент» зосередився на обороні, майже не ризикуючи виходити вперед. На 79-й хвилині Циганков завдав удару на вході до штрафного і м’яч рикошетом від Пластуна потрапив до де Пени, той пробив низом - 1:2.





Матч-відповідь відбудеться в Києві 29 вересня.